Финансовая консультация. Криптовалюта и налоги: что изменилось с 15 февраля 2025 года

Что считается доходом от криптовалют



Доходом признаются не только



Доходом признаются не только деньги , полученные при продаже криптовалюты, но и любые другие формы поступлений. Например:

обмен криптовалюты на валюту (кроны, евро и т.д.);

обмен одной криптовалюты на другую;

покупка товаров или услуг за криптовалюту.



Старые правила действуют до 14 февраля



Важно помнить: операции, совершенные до 14 февраля 2025 года, облагаются налогом по старым правилам. Это значит, что продажа или обмен криптовалюты в январе или начале февраля должны быть отражены в налоговой декларации.



Пример: если вы продали криптовалюту 10 февраля за 80 000 крон, нужно включить этот доход в декларацию.



Новые правила с 15 февраля: два способа избежать налога



С 15 февраля 2025 года доходы от криптовалют освобождается от налогообложения. Это возможно, если выполнено одно из двух условий:



Стоимостной тест – общая сумма продаж криптовалюты за год не превышает 100 000 крон. Важно: речь идет о сумме продажи, а не о прибыли. Временной тест – между покупкой и продажей прошло более трех лет. В этом случае налог платить не нужно, независимо от суммы сделки.





Как это выглядит на практике



💡 Пример 1. Вы продали криптовалюту 20 февраля за 90 000 крон. Сумма меньше 100 000 крон — налог платить не нужно.

💡 Пример 2. Вы купили криптовалюту в январе 2021 года и продали ее в марте 2025 года за 250 000 крон. Прошло более трех лет — доход освобожден от налога.