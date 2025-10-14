ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Финансовая консультация. Криптовалюта и налоги: что изменилось с 15 февраля 2025 года
14 октября 2025
С середины февраля 2025 года в Чехии вступили в силу новые правила налогообложения доходов от криптоактивов. Для частных инвесторов это важное облегчение: часть операций теперь можно будет проводить без налогов. Чтобы не допустить ошибок, важно знать, как именно это будет работать. Подробнее о налогах и криптовалюте рассказывает бухгалтер и налоговый консультант Катерина Рахманова.
Что считается доходом от криптовалют
Доходом признаются не только деньги, полученные при продаже криптовалюты, но и любые другие формы поступлений. Например:
- обмен криптовалюты на валюту (кроны, евро и т.д.);
- обмен одной криптовалюты на другую;
- покупка товаров или услуг за криптовалюту.
Старые правила действуют до 14 февраля
Важно помнить: операции, совершенные до 14 февраля 2025 года, облагаются налогом по старым правилам. Это значит, что продажа или обмен криптовалюты в январе или начале февраля должны быть отражены в налоговой декларации.
Пример: если вы продали криптовалюту 10 февраля за 80 000 крон, нужно включить этот доход в декларацию.
Новые правила с 15 февраля: два способа избежать налога
С 15 февраля 2025 года доходы от криптовалют освобождается от налогообложения. Это возможно, если выполнено одно из двух условий:
- Стоимостной тест – общая сумма продаж криптовалюты за год не превышает 100 000 крон. Важно: речь идет о сумме продажи, а не о прибыли.
- Временной тест – между покупкой и продажей прошло более трех лет. В этом случае налог платить не нужно, независимо от суммы сделки.
Как это выглядит на практике
- 💡 Пример 1. Вы продали криптовалюту 20 февраля за 90 000 крон. Сумма меньше 100 000 крон — налог платить не нужно.
- 💡 Пример 2. Вы купили криптовалюту в январе 2021 года и продали ее в марте 2025 года за 250 000 крон. Прошло более трех лет — доход освобожден от налога.
Важные детали: лимиты и декларация
Стоимостной лимит в 100 000 крон применяется отдельно для криптовалют и для акций. Если вы за год продали криптовалюту на 90 000 крон и акции на 80 000 крон, оба дохода освобождаются.
В 2025 году действует еще одно правило: для криптовалют, акций и долей компаний установлен общий лимит освобождения 40 миллионов крон. Если он превышен, освобождение распределяется пропорционально. Это правило действует только в 2025 году.
Если доход освобожден, включать его в декларацию не нужно. Исключение — сделки свыше 5 миллионов крон: в этом случае требуется подать уведомление об освобожденном доходе. Лимит оценивается по каждой отдельной сделке.
Новые правила делают налогообложение криптовалют более прозрачным и выгодным для частных лиц. Небольшие сделки теперь не облагаются налогом, а долгосрочные инвестиции получают явные преимущества. Однако важно помнить о временных рамках: все операции до 14 февраля 2025 года облагаются по старым правилам.
Если вы активно работаете с криптовалютами или планируете крупные сделки, разумно проконсультироваться с налоговым консультантом. Это поможет избежать ошибок и использовать все возможности, которые открывает новое законодательство.
Если у вас возникли вопросы, присылайте их на электронную почту info@420on.cz, постараемся ответить или организовать консультацию.
