20 октября будет представлен новый план развития Праги

В понедельник, 20 октября, будет обнародован проект нового плана развития города Праги. С полуночи он будет доступен онлайн, а с девяти утра общественность сможет ознакомиться с ним в Центре архитектуры и городского планирования (CAMP).