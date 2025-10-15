ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

20 октября будет представлен новый план развития Праги

Новости 420on
15 октября 2025
11:30
426
В понедельник, 20 октября, будет обнародован проект нового плана развития города Праги. С полуночи он будет доступен онлайн, а с девяти утра общественность сможет ознакомиться с ним в Центре архитектуры и городского планирования (CAMP).
Выставка будет открыта ежедневно с 9 до 21 часов и доступна для всех желающих. На месте будут присутствовать эксперты из Института планирования и развития (IPR) и Отдела территориального развития Магистрата столицы Праги, которые предоставят посетителям профессиональные комментарии. В тот же день состоится пресс-конференция с участием мэра Богуслава Свободы, заместителя Петра Главачка и представителей всех политических партий, представленных в городском совете.

Метрополитенский план является основополагающим документом, который будет определять облик Праги на несколько десятилетий. Он устанавливает четкие границы между застройкой и природой, что позволит более интенсивно развивать город. Внутри этих границ план упрощает планирование и тем самым ускоряет строительство.

В то же время он защищает характер отдельных пражских районов, исторический центр и типичные городские виды. План также включает в себя значительные инвестиции в транспорт и инфраструктурные проекты. Работа над его подготовкой ведется уже двенадцать лет. Заказчиком является Совет столицы Праги, исполнителем — Отдел территориального развития МГМП, а разработчиком — IPR Praha.

С октября по начало декабря в рамках публикации будут проведены две публичные дискуссии. Жители и городские районы будут иметь возможность высказать свои замечания по измененным частям плана через Portál Pražana. Pražana.
Прага строительство Чехия
