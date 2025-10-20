ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Оптимизм с оговорками. Как чехи видят будущее своей страны

20 октября 2025
20:00
Подавляющее большинство жителей Чехии уверены, что их страна обладает потенциалом для улучшения. Однако лишь около 40% опрошенных считают, что на данный момент государство движется в верном направлении. Такую оценку ситуации представил директор агентства Ipsos Якуб Малый на конференции Lepší Česko.
Источники гордости и точки роста
Граждане высоко ценят такие национальные качества, как изобретательность, сплоченность в кризисных ситуациях и инновационность местных компаний. Главными поводами для гордости были названы спортивные достижения, уровень здравоохранения, а также наука и исследования. Молодежь же особенно выделяет ценность свободы и демократии.


Исследование выявило и проблемные зоны. В обществе ощущается нехватка смелости: большинство предпочитает стабильную работу предпринимательскому риску, а бизнес-успех часто вызывает зависть. Критике подвергается и система образования, которая, по мнению многих, недостаточно развивает творческое и критическое мышление.

Перспективы для развития
Несмотря на существующие вызовы, текущие показатели служат хорошей основой для прогресса. Эксперты полагают, что ключ к улучшению ситуации лежит в изменении общественного дискурса, поддержке инициатив молодежи и женщин, а также в реформе образовательной сферы.
