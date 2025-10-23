Из центра Праги изчезнут конные повозки

Еще в 2023 году власти Праги исключили традиционные конные экипажи („fiakry“) из городского торгового устава, который определяет зоны, где разрешена коммерческая деятельность. Тогда планировалось, что лошадиные экипажи покинут центр, однако их владельцы продолжали работу, несмотря на изменения в правилах.