Из центра Праги изчезнут конные повозки

23 октября 2025
Пражская мэрия расторгла договор с Гильдией кучеров и извозчиков Чехии и Моравии, которая с 1994 года арендовала места для стоянки экипажей на Староместской площади. Решение вступает в силу немедленно, что фактически означает окончательное прекращение работы конных экипажей в историческом центре города.
Еще в 2023 году власти Праги исключили традиционные конные экипажи („fiakry“) из городского торгового устава, который определяет зоны, где разрешена коммерческая деятельность. Тогда планировалось, что лошадиные экипажи покинут центр, однако их владельцы продолжали работу, несмотря на изменения в правилах.
Окончательное решение мэрии последовало после общественного возмущения, вызванного фотографиями раненой лошади, лежавшей на Староместской площади. Проверки показали, что животные работали в сложных условиях — ежедневно по две шестичасовые смены. Первая начиналась в 10:00 и продолжалась до 16:00, после чего лошадей сменяла вторая пара, работающая до 22:00. 

Расторжение договора ставит точку в истории конных экипажей как туристического символа центра Праги. Вместе с ними в перечень запрещенных транспортных средств в исторической части города теперь входят сегвеи, пивные велосипеды и с нового года — электрические самокаты. 
Чехия животные Прага
