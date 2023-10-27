Разыскиваются сотрудники на подработку. Почта и другие службы доставки готовятся к Рождеству





Сеть из 47 модернизированных депо и более 1 000 сезонных временных работников помогут почте справиться с ожидаемым трехкратным увеличением объема посылок в предрождественский период.



«Мы ожидаем, что в этом году будет побит наш предыдущий рекорд по количеству отсортированных посылок, который в прошлом году составил 817 000 посылок за один день. Решающим днем для доставки посылки к Рождеству является 19 декабря при доставке в пункт выдачи и 20 декабря при доставке в депо», — говорит Симона Кийонкова, основатель компании Zásilkovna.



Курьерская компания PPL также увеличила свою пропускную способность до полумиллиона посылок в день перед Рождеством. «Мы ожидаем, что наибольший всплеск активности придется на период „черной пятницы“ и непосредственно перед рождественскими праздниками, и прогнозируем, что в этом году мы преодолеем отметку в 500 000 отправлений в день», — заявил Петр Горак, генеральный директор PPL CZ. «Пик доставок придется на время проведения различных скидочных акций интернет-магазинов, таких как „черная пятница“ в начале декабря, после выплаты ноябрьской зарплаты и перед Рождеством, когда люди будут заказывать последние подарки», — сказал Матьяш Витик, пресс-секретарь Чешской почты. По его словам, ожидается, что количество перевезенных посылок будет таким же, как и в прошлом году.Сеть из 47 модернизированных депо и более 1 000 сезонных временных работников помогут почте справиться с ожидаемым трехкратным увеличением объема посылок в предрождественский период.«Мы ожидаем, что в этом году будет побит наш предыдущий рекорд по количеству отсортированных посылок, который в прошлом году составил 817 000 посылок за один день. Решающим днем для доставки посылки к Рождеству является 19 декабря при доставке в пункт выдачи и 20 декабря при доставке в депо», — говорит Симона Кийонкова, основатель компании Zásilkovna.Курьерская компания PPL также увеличила свою пропускную способность до полумиллиона посылок в день перед Рождеством. «Мы ожидаем, что наибольший всплеск активности придется на период „черной пятницы“ и непосредственно перед рождественскими праздниками, и прогнозируем, что в этом году мы преодолеем отметку в 500 000 отправлений в день», — заявил Петр Горак, генеральный директор PPL CZ.



Amazon наняла более 2 600 сезонных сотрудников в свой распределительный центр в Добровизе под Прагой и около 1 300 — в новый центр робототехники в Койетине. В общей сложности компания увеличила число сезонных работников на 3 900 человек до почти 8 000.



Заказ не позднее 19 декабря

В преддверии Рождества ежедневные объемы отгрузок увеличиваются на 50–100% по сравнению с остальным годом. По данным опроса DHL, более половины чехов предпочитают доставку посылок на свой адрес. При этом растет популярность боксов для доставки, которые предпочитает почти пятая часть клиентов, а пункты самовывоза выбирают 22% жителей Чехии. Основными причинами использования пунктов выдачи являются отсутствие необходимости тратить время на общение с курьером, экономия на стоимости доставки и удобство.



«В этом году мы рекомендуем покупателям рассчитывать на несколько большее время доставки. Для того чтобы люди успели положить свои онлайн-подарки под елку, я бы рекомендовал заказывать их не позднее 19 декабря. Доставка может быть гарантирована чуть позже в пунктах выдачи и боксах, где, вероятно, можно будет в срок забрать заказы, сделанные 20 декабря. Компания Alza, например, обещает успеть доставить заказы от 22 декабря в свои AlzaBox к кануну Рождества. Она сама позаботится о доставке без задержек в сортировочных центрах. Однако при этом нужно учитывать, что раздаточные пункты будут переполнены», — говорит Петр Литавец, руководитель логистического центра Authentica Fulfillment в Брно.