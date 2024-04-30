Тысячи компаний в Чехии пробуют перейти на четырехдневную рабочую неделю

Преимущества четырехдневной рабочей недели заключаются в повышении производительности труда, большей удовлетворенности сотрудников, улучшении баланса между работой и личной жизнью и снижении стресса.





Компания Phonexia из Брно, всемирно признанный игрок на рынке речевых технологий, ввела четырехдневную рабочую неделю в феврале этого года и уже хвастается результатами.





Руководство компании надеялось, что изменения значительно улучшат рабочую и личную жизнь сотрудников. И, по словам директора по стратегии Зузаны Розносовой, эти ожидания оправдались.





«Мы не хотели вводить очередные льготы, а хотели изменить жизнь наших сотрудников в лучшую сторону. Меня удивила огромная мотивация, которую это принесло, и для многих из них это действительно важная веха», — сказала Розносова.





Сотрудники довольны тем, что могут больше отдыхать, проводить больше времени с семьей или заниматься хобби. «Наконец-то у меня появилось время на то, что я не делала раньше и что мне нравится и приносит удовлетворение. Кроме того, я чувствую в себе больше сил и энергии, и мне кажется, что это проявляется в моей работе», — рассказал руководитель проекта Ян Матоушек.





Изменения также способствовали тому, что сотрудники стали чаще приходить в офис, что способствует улучшению сотрудничества и атмосферы на рабочем месте. Кроме того, у компании появилось больше претендентов на новые должности.





Сотрудники должны выполнять работу за четыре дня вместо пяти, сохраняя при этом стандартный восьмичасовой рабочий день. Заработная плата не изменилась. По словам руководителя компании Маркеты Лёринчи, первоначальные опасения, что работа будет накапливаться и не удастся уложиться в сроки, оказались ложными.





«Сотрудники считают четырехдневную рабочую неделю большим преимуществом, поскольку они могут работать гораздо эффективнее и лучше планировать свою деятельность, чтобы успеть сделать все за меньшее время, что выгодно и им, и компании», — говорит она.





Помимо улучшения планирования, повышению эффективности способствовало сокращение количества совещаний, более плоская структура компании и улучшение коммуникации внутри команд. В результате производительность компании выросла.





Все идет своим чередом





Гибкий график работы, который может означать сокращение рабочей недели для сотрудников, также был введен компанией Digiskills, которая помогает людям повысить свою цифровую грамотность и дает практические советы по более эффективному использованию технологий.





«У нас каждый может построить свою неделю так, как ему хочется. Главное, чтобы он выполнял то, о чем мы договорились. Мы не считаем отработанные часы. Поэтому у кого-то может быть четырехдневная рабочая неделя, кто-то может работать пять дней, но в разное время, и так далее», — рассказал Ян Долейш, глава компании.





График, конечно, составляется с учетом интересов компании и коллег. «Это значит, что когда у нас совместная встреча или встреча с клиентом, им приходится подстраивать свое время под это. Но все делается разумно, и всегда можно согласовать время так, чтобы оно устраивало всех», — добавил он.





В некоторых отраслях переезд популярен





Фирма тщательно выбирает новых сотрудников, обращая внимание на их навыки и на то, как они впишутся в коллектив. «У нас молодая команда, средний возраст которой составляет около 30 лет. Это энтузиасты и часто люди, которые ушли из крупных компаний, где они были просто пунктом в списке, чтобы заново открыть для себя смысл работы и получать от нее удовольствие», — говорит Долейш.





По оценкам экспертов, в Чехии около одного процента компаний уже предлагают четырехдневный рабочий день, то есть их уже тысячи.





Дениза Янатова, директор smitio, карьерной платформы для сообщества ИТ-работников, считает, что около пяти процентов компаний в Чехии уже предлагают четырехдневный рабочий день только в сфере ИТ.





«Четырехдневный рабочий день идеально подходит для компаний, которые делают акцент на инновациях, гибкости и современном подходе к работе. К ним относятся креативные агентства, маркетинговые и рекламные фирмы, а также другие отрасли, где важны креативность и умственный труд», — сказала Марсела Выскокова из кадрового агентства Advantage Consulting.





Янатова считает, что благодаря искусственному интеллекту и запросам молодого поколения количество таких компаний будет постепенно расти. Помимо прочего, они будут экономить на энергозатратах, уборке офисов и общей эксплуатации, отметила Выскокова.





Не всегда получается





Цифровое агентство Cognito также ввело сокращенную неделю, но через некоторое время отказалось от этой модели.





«Четырехдневная рабочая неделя имеет смысл, если эффективность работы достаточна для покрытия расходов и получения достаточной, разумной прибыли. В ситуации, когда вы находитесь на конкурентном рынке с более продолжительным рабочим днем, вы должны быть либо на одну пятую более эффективными, либо на одну пятую более дорогими», — говорит генеральный директор Cognito Ян Янча.





По его словам, доказано, что в краткосрочной перспективе можно добиться повышения эффективности, например, производить почти ту же продукцию за четыре дня, что и за пять.





«Однако со временем происходит возврат к обычному темпу, потому что если четыре дня при одинаковой зарплате — это стандарт, закрепленный в контракте, то со временем мотивация и энтузиазм уступают человеческой природе», — продолжает Янча.





«В итоге наш опыт был положительным в краткосрочной перспективе, однако со временем люди начали злоупотреблять системой, пока она не перестала иметь смысл для честных людей и, следовательно, не стала экономически выгодной», — добавил он.





По его словам, при нынешнем состоянии экономики и низкой конкурентоспособности ЕС введение четырехдневной недели является утопией.





Бланка Шафранкова из Конфедерации промышленности и транспорта отметила, что на чешском рынке труда уже существует острая нехватка работников. «Большинство работодателей признают, что если бы была введена четырехдневная рабочая неделя, то невозможно было бы охватить все заказы по контракту и выполнить обязательства по бизнесу должным образом. Но ситуация может измениться в результате более широкого использования новых технологий, искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации территорий», — считает он.





По мнению Торговой палаты, введение более короткой рабочей недели связано с долгосрочной тенденцией роста производительности труда, наблюдаемой в развитых странах.





«В результате технологических изменений мы сталкиваемся с фундаментальными изменениями как в росте производительности труда, так и в организации труда. Это действительно будет означать, что общество сможет позволить себе сократить рабочее время», — сказал Мирослав Диро, представитель палаты.





Он добавил, что это произойдет и у нас, но это зависит от роста производительности труда.