Что ждёт работников в новом Трудовом кодексе: все изменения и подробности

Испытательный срок для работников будет продлен на два месяца, а срок предупреждения об увольнении начнется с момента вручения уведомления. Работодатели будут обязаны держать родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на прежнем месте работы до достижения ребенком двухлетнего возраста. Четырнадцатилетние подростки смогут устраиваться на работу на неполный рабочий день во время летних каникул, но только с согласия родителей. Такие изменения, вероятно, будут введены с июня так называемой гибкой поправкой к Трудовому кодексу, которую подписал президент Петр Павел.



Правительство надеется, что изменения сделают рынок труда более гибким как для работников, так и для работодателей.



С января следующего года перемены коснутся и пособий по безработице. В первые месяцы оно увеличится с 65 до 80% от прежнего среднего чистого заработка. В последние месяцы, напротив, снизится с нынешних 45 до 40% от заработанной суммы. Дольше всего люди будут получать деньги от государства с 52 лет, сейчас — с 50 лет. Одинаковая сумма будет выплачиваться при увольнении и при добровольной смене работы. При переобучении сумма будет выше — 80% от чистого заработка. Максимальные суммы, которые можно получить, также увеличатся.





Правила получения пособия будут ужесточены: для этого потребуется девять месяцев работы и отчислений вместо нынешних шести.



Согласно правительственной поправке, срок уведомления теперь будет начинаться с момента подачи, а не со следующего месяца. Он может быть сокращен до одного месяца при увольнении за нарушение обязанностей и правил.



Проект, с другой стороны, увеличивает испытательный срок с трех до четырех месяцев, а для руководящих работников — с шести до восьми месяцев.



Работники, имеющие связи с иностранным государством, смогут получать заработную плату в иностранной валюте, но только в той, курс которой Чешский национальный банк объявляет на следующий рабочий день. Сотрудники теперь смогут сами планировать свой рабочий день по сменам, причем не только когда работают дома, но и на рабочем месте. Однако они должны будут письменно согласовать это со своим работодателем. Работникам неопасных профессий больше не нужно будет проходить первичный медосмотр.



В частности, в поправках к Трудовому кодексу особое внимание уделяется выплате заработной платы в безналичной форме на банковский счет работника. Если работник не согласен с этим в письменной форме, не имеет счета или не предоставляет его номер, он получит деньги наличными. Работодатель также сможет без согласия работника направлять ведомость на получение заработной платы на его электронную почту.