Комментарий: Через десять лет компании в Чехии будут бороться за каждого сотрудника
15 сентября 2025
09:00
В Чехии сокращается количество людей трудоспособного возраста, технологии развиваются, а образование не успевает за ними. К 2035 году с рынка труда исчезнут сотни тысяч человек, считает партнер консалтинговой группы Moore Czech Republic Радован Гаук.
В последние месяцы я слышу эту фразу от предпринимателей и менеджеров чаще, чем когда-либо: «Нет людей». Это не пустая жалоба, а резюме проблемы, которая уже сегодня затрагивает производство, сферу услуг и государственный сектор — и в ближайшие годы будет только усугубляться.
Согласно статистике, уже через десять лет каждый четвертый чех будет старше 65 лет. С рынка труда исчезнут сотни тысяч человек. И в отличие от других кризисов, это нельзя «переработать» сверхурочно или быстро наверстать производством. Это не временное колебание, а долгосрочная тенденция, которая коренным образом изменит чешскую экономику.
Если мы не начнем быстрее внедрять цифровые технологии, интегрировать работников из-за рубежа и поддерживать обучение на протяжении всей жизни, к 2035 году нехватка людей и навыков может парализовать чешскую экономику.
Миграция как первая линия обороны
Логично начать с того, что мы можем сделать прямо сейчас. Без иностранных работников сегодня уже не обойтись. В Чехии работает около 840 000 иностранцев — каждый пятый занятый, еще 130 000 занимаются предпринимательством. Однако если мы будем рассматривать их только как «заплатку» на дыры в рабочих сменах, они уедут туда, где им предложат больше, чем зарплату: языковые курсы, поддержку семьи, четкий путь к постоянному проживанию.
Примером могут служить медицинские работники из Украины, которые приехали в Чехию в связи с войной. Они могли бы стать ценным подкреплением для больниц. Однако, не получая после быстрого приема на работу достаточную языковую, профессиональную и социальную поддержку, они часто уезжают в Германию, где им предлагают не только более высокую заработную плату, но и лучшие условия для интеграции. Для чешского здравоохранения это означает потерю ценных работников и вложенных усилий — и ясный сигнал о том, что миграционная политика должна включать не только выдачу разрешений на работу, но и систематическую поддержку интеграции.
Технологии как сила, умножающая возможности
Когда речь заходит о нехватке кадров, мы часто слышим: «Это за нас сделают роботы». Однако реальность в этом отношении гораздо сложнее. Автоматизация может значительно помочь — от производственных линий до логистики и офисных процессов. Однако на малых и средних предприятиях, которые составляют 99% всех субъектов предпринимательства, цифровизация все еще остается скорее на бумаге, чем в действии.
История небольшой бухгалтерской фирмы из Брно красноречива: после внедрения автоматической обработки счетов она сэкономила две полные рабочие позиции. Но этих людей не уволили — их перевели на контроль данных и работу с клиентами. Производительность выросла на десятки процентов, и компания справилась с большим объемом работы без увеличения числа сотрудников. И в этом заключается сила технологий, если их использовать в полной мере.
Образование как ключ к адаптации
Таким образом, наибольший риск заключается не в том, что люди не найдут работу, а в том, что они не будут готовы к новой. Меняются профессии и требования к навыкам. То, чего раньше хватало на 20 лет карьеры, сегодня устаревает за пять.
В некоторых странах люди в 40 или 50 лет часто возвращаются к дистанционному обучению. У нас это пока скорее редкость. А ведь именно гибкая переподготовка — быстрая, практичная, связанная с компаниями — может стать тем самым фактором, который определяет занятость или безработицу. Если мы пренебрежем этой частью, демографическая кривая сокрушит нас, прежде чем мы успеем отреагировать.
В качестве принципа на будущее и идеального решения в сегодняшнее беспокойное время предлагается онлайн-образование. Такую форму обучения и переподготовки, при которой студенты освобождаются от обязанности регулярного посещения занятий, предлагает, например, средняя школа Spektrum Mladá Boleslav. Студенты имеют возможность получить полное среднее образование с аттестатом о среднем образовании или расширить свои знания в рамках переподготовки и дополнительных специальностей.
Что делать прямо сейчас
Ждать, пока проблема проявится в полной мере, — это авантюра. Компании и государство должны немедленно начать быструю цифровизацию не только в производстве, но и в сфере услуг и администрации, открыть продуманный путь для прихода и интеграции иностранных работников и создать систему обучения на протяжении всей жизни, которая позволит людям гибко менять профессию и приобретать новые навыки. Только сочетание этих трех шагов даст нам шанс сохранить конкурентоспособность и не допустить, чтобы нехватка кадров стала тормозом для всей экономики.
Таким образом, рынок труда будет зависеть не только от количества вакансий, но и от способности заполнить их людьми, обладающими необходимыми навыками. Если мы начнем готовиться сейчас, то в 2035 году у нас может быть конкурентоспособная экономика и стабильная занятость. Если нет, то мы будем удивляться, как быстро фраза «нет людей» станет повседневной реальностью — и неразрешимой проблемой.
