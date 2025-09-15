Комментарий: Через десять лет компании в Чехии будут бороться за каждого сотрудника

15 сентября 2025

В Чехии сокращается количество людей трудоспособного возраста, технологии развиваются, а образование не успевает за ними. К 2035 году с рынка труда исчезнут сотни тысяч человек, считает партнер консалтинговой группы Moore Czech Republic Радован Гаук.