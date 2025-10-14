Чехия ужесточает контроль за наймом иностранцев
14 октября 2025
19:00
1085
С октября 2025 года работодатели обязаны уведомлять Управление труда о приеме иностранных сотрудников до начала их работы.
Чешские власти внесли важные изменения в порядок трудоустройства иностранных работников. Теперь компании должны подавать информацию о новых сотрудниках не в день выхода на работу, как раньше, а заблаговременно.
Новые правила регистрации
Сейчас работодатели заполняют специальные формы через цифровые каналы: веб-портал, XML-файлы через datovou schránku Управления труда или прямую интеграцию с системой Министерства труда и социальных дел. Для граждан ЕС и других работников со свободным доступом на рынок труда используется информационная карта, для остальных иностранцев — отдельное уведомление.
Нововведения о сроках распространяются на всех иностранных работников: граждан Евросоюза, членов семей чехов, обладателей разрешений на трудоустройство и тех, кому они не требуются.
Если сотрудник приступил к обязанностям без предварительной регистрации, это квалифицируется как незаявленный труд. Штрафы за нарушение достигают трех миллионов крон.
Грядущие перемены
С апреля 2026 года запускается единая система ежемесячной отчетности работодателей. Данные об иностранных специалистах будут поступать в общий реестр, что избавит компании от двойного заполнения документов для разных ведомств.
