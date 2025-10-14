ГЛАВНАЯ > РАБОТА > КАРЬЕРА

Чехия ужесточает контроль за наймом иностранцев

Новости и статьи
14 октября 2025
19:00
1085
С октября 2025 года работодатели обязаны уведомлять Управление труда о приеме иностранных сотрудников до начала их работы.
Чешские власти внесли важные изменения в порядок трудоустройства иностранных работников. Теперь компании должны подавать информацию о новых сотрудниках не в день выхода на работу, как раньше, а заблаговременно.

Новые правила регистрации
Сейчас работодатели заполняют специальные формы через цифровые каналы: веб-портал, XML-файлы через datovou schránku Управления труда или прямую интеграцию с системой Министерства труда и социальных дел. Для граждан ЕС и других работников со свободным доступом на рынок труда используется информационная карта, для остальных иностранцев — отдельное уведомление.

Нововведения о сроках распространяются на всех иностранных работников: граждан Евросоюза, членов семей чехов, обладателей разрешений на трудоустройство и тех, кому они не требуются.

Если сотрудник приступил к обязанностям без предварительной регистрации, это квалифицируется как незаявленный труд. Штрафы за нарушение достигают трех миллионов крон.

Грядущие перемены
С апреля 2026 года запускается единая система ежемесячной отчетности работодателей. Данные об иностранных специалистах будут поступать в общий реестр, что избавит компании от двойного заполнения документов для разных ведомств.
работа иностранцы Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
1363
КАРЬЕРА
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РЫНОК ТРУДА: ЭКСПЕРТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РИСКАХ
20:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1491
КАРЬЕРА
ПОЧЕМУ В ЧЕХИИ НЕ РАБОТАЮТ НА ПОЛСТАВКИ, ХОТЯ В ЕС ЭТО НОРМА
10:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
7560
КАРЬЕРА
20 БЕЗРАБОТНЫХ НА ОДНО МЕСТО. ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ В ЧЕХИИ СТРАДАЮТ ОТ НИЗКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАКАНСИЙ
09:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
21155
КАРЬЕРА
КОММЕНТАРИЙ: ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОМПАНИИ В ЧЕХИИ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО СОТРУДНИКА
13:30
9 СЕНТЯБРЯ 2025
9993
КАРЬЕРА
MANPOWER: РАБОТОДАТЕЛИ В ЧЕХИИ ПЛАНИРУЮТ ДО КОНЦА ГОДА НАНИМАТЬ БОЛЬШЕ РАБОТНИКОВ, ЧЕМ УВОЛЬНЯТЬ
16:30
27 АВГУСТА 2025
12564
КАРЬЕРА
РАЗМЕР ЗАРПЛАТЫ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ПРИ ВЫБОРЕ РАБОТЫ
15:00
23 АВГУСТА 2025
31754
КАРЬЕРА
IPS: ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ С ПОЛНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПУТЕМ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
15:00
13 АВГУСТА 2025
11661
КАРЬЕРА
МАССОВОГО СОКРАЩЕНИЯ ПОКА НЕТ: ИИ НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЛЮДЕЙ В ЧЕШСКИХ КОМПАНИЯХ
16:30
8 АВГУСТА 2025
12283
КАРЬЕРА
ОШИБОЧНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ УГРОЖАЛ ОТМЕНОЙ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА БЕНЕФИТЫ: СЕНАТ ВМЕШАЛСЯ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
16:00
26 ИЮЛЯ 2025
24421
КАРЬЕРА
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕХОВ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ. ИХ ДОЛЖНОСТИ ИСЧЕЗНУТ
15:00
20 ИЮЛЯ 2025
14582
КАРЬЕРА
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ РАБОТНИК СТАЛКИВАЛСЯ С ТРАВЛЕЙ
09:00
20 ИЮЛЯ 2025
17580
КАРЬЕРА
НА ФИКТИВНЫХ «АГЕНТСТВАХ ТРУДА» ЧЕХИЯ ТЕРЯЕТ 30 МИЛЛИАРДОВ КРОН В ГОД
19:30
15 ИЮЛЯ 2025
12840
КАРЬЕРА
ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: ЧТО ДУМАЮТ ЧЕХИ?
19:30
12 ИЮНЯ 2025
2394
КАРЬЕРА
БЕЗРАБОТИЦА ОСТАЕТСЯ НЕОБЫЧНО ВЫСОКОЙ
12:00
6 ИЮНЯ 2025
18788
КАРЬЕРА
ЧЕХИЯ БУДЕТ БОРОТЬСЯ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ. ТАКИХ РАБОТНИКОВ В СТРАНЕ ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА