Чехия ужесточает контроль за наймом иностранцев

Чешские власти внесли важные изменения в порядок трудоустройства иностранных работников. Теперь компании должны подавать информацию о новых сотрудниках не в день выхода на работу, как раньше, а заблаговременно.



Новые правила регистрации

Сейчас работодатели заполняют специальные формы через цифровые каналы: веб-портал, XML-файлы через datovou schránku Управления труда или прямую интеграцию с системой Министерства труда и социальных дел. Для граждан ЕС и других работников со свободным доступом на рынок труда используется информационная карта, для остальных иностранцев — отдельное уведомление.





Нововведения о сроках распространяются на всех иностранных работников: граждан Евросоюза, членов семей чехов, обладателей разрешений на трудоустройство и тех, кому они не требуются.





Если сотрудник приступил к обязанностям без предварительной регистрации, это квалифицируется как незаявленный труд. Штрафы за нарушение достигают трех миллионов крон.



Грядущие перемены