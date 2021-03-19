Коронавирус в Чехии: История пациента с тяжелой формой covid-19

История Дениса Казакова — нетипичная. Ему всего 28 лет. У Дениса нет хронических заболеваний или проблем со здоровьем. Он всегда считал, что у него сильный иммунитет, а за последние пару лет молодой человек не сталкивался даже с обычной простудой. Принято считать, что коронавирус у людей его возраста протекает легко, но Денис провел 10 дней в больнице на кислороде. О том, как проявляются осложнения и что делать при появлении симптомов, читайте в статье.

Как я заболел

Меня заразили 19 февраля, я узнал об этом на следующий день. Оказалось, что мой друг общался с инфицированным человеком, после этого у него появились симптомы, и он сдал антигенный, а затем и ПЦР-тест. Обы были положительными. Я почувствовал недомогание уже на третий день после встречи, но ничего необычного не испытывал — просто усталость.

В ночь с 22 на 23 февраля у меня заболело все тело, появилась слабость. Тогда я связался с компанией Red Panda, в которой покупал страховку. У меня не было своего терапевта, я не знал, куда еще можно обратиться. Менеджеры помогли мне получить онлайн-направление на ПЦР-тест (направление нужно, чтобы тест был бесплатным) и записали на сдачу теста в одну из пражских лабораторий. Через полтора дня после сдачи я получил результат — положительный.

Потом пришло сообщение от гигиенической станции со ссылкой на формуляр, который нужно было заполнить, указать свои данные. Сотрудники гигиенической станции позвонили через несколько дней и уточнили детали. Я удивился, но мы говорили на русском языке. С терапевтом от Панды я тоже был все время на связи по телефону, он выписал мне кучу лекарств.

После того, как я сдал тест, начала болеть носоглотка. Это неудивительно, тестирование на коронавирус — малоприятная процедура. В день теста у меня поднялась температура до 39.5, сбить ее не получалось. Меня постоянно бросало в жар, ночью температура поднималась уже до 40.

Дома у меня есть прибор для измерения сатурации (это показатель насыщения крови кислородом). Я проверял каждый день, показатель держался на уровне 97-98%. Но 1 марта он опустился до 92-94%. Дышать было труднее, поэтому терапевт назначил мне ингалятор и кислород, но это не слишком помогало. Пришлось вызвать скорую. Фельдшеры скорой сообщили, что мое состояние не критическое, поэтому не имеет смысла ехать в больницу и тратить 4 часа в очереди.

Еще через три дня, 4 марта, мое состояние все-таки ухудшилось, сатурация упала до 87%, меня тошнило, мне постоянно хотелось спать, а температура все еще держалась на отметке 39. Я понял, что почти не могу дышать и снова вызвал скорую. Врачи приехали через 30 минут — мне измерили сатурацию и приняли решение о госпитализации, а затем помогли дойти до машины (по телефону медсестра говорила, что забирают только с показателем сатурации ниже 85%). Оглядываясь назад, я понимаю, что мог бы не пережить ту ночь, если бы тогда не поехал в больницу.

Мне показалось, что врачи скорой помощи не очень разбираются в том, как работать с ковидными пациентами. В машине мне дали кислород, очень не аккуратно вставили катетер для капельницы, пристегнули к кровати, и мы поехали. Больница была недалеко, но водитель спешил, в пути меня все время подкидывало, спасали только ремни безопасности. Кислород помогал дышать, но все равно присутствовала ужасная слабость.





В больнице

Как только мы добрались, меня сразу направили в специально оборудованное отделение для пациентов с covid-19 и дали больше кислорода (4-5 л/мин), взяли анализ крови, потом отвели на рентген. Через 3-4 часа, когда анализы были готовы, меня перевели в соседнее отделение и положили в палату, которую я делил с двумя соседями. Там мне поставили капельницу, чтобы не болела голова — тогда я смог уснуть.

Каждый день в 4:30 утра начинался обход и сбор анализов. Это продолжалось до 10 утра. С 8:00 был завтрак. И это единственное свободное время, когда тебя никто не трогает.

Выспаться там было очень трудно — старые матрацы, жарко даже с открытыми окнами. Больничная еда мне не нравилась, поэтому девушка и сестра передавали мне посылки.

С 5 марта мое состояние начало улучшаться. Я все еще с трудом стоял и ходил, но дышать было легче, потому что я постоянно получал кислород. В те дни я сильно кашлял, шла кровь из носа, постоянно болела и кружилась голова.

После 8 марта, то есть на 20 день болезни, я начал дышать самостоятельно. Сначала я не мог обходиться без подачи кислорода больше 20 минут, но за день я натренировался и выдерживал уже 3 часа, перестал включать кислород ночью.

9 марта я пошел на поправку, задышал, насколько это возможно с двухсторонней пневмонией, но испытывал головокружение и слабость. Все остальные симптомы прошли, поэтому в обед 10 марта меня выписали из больницы.

Последствия

До сих пор присутствует слабость, тяжело дышать при физических нагрузках (начинаю задыхаться, поднимаясь по лестнице). Для меня очень важно, чтобы с дыханием все было в порядке, потому что я — профессиональный музыкант и обучаю людей вокалу. У меня есть своя студия звукозаписи, я помогаю русскоязычным жителям Чехии записывать песни и музыку. Пение — это моя жизнь и профессия. Меня пугает, что болезнь может отразиться на голосе и легких.

По словам врачей, я смогу полностью восстановиться в течение нескольких недель, если буду делать специальные упражнения.

За что пришлось заплатить

За ПЦР-тест мне пришлось заплатить на месте, но уже через 2 недели страховая компания вернула деньги (чтобы подать заявление на возврат, я просто отправил фото чека в Ред Панду через WhatsApp, компания сделала все остальное).

Я дважды вызывал скорую помощь, мне выставляли чеки на 5000 крон за каждый вызов, я пересылал их менеджерам, а в ответ получал подтверждения об оплате счетов страховой компанией (Maxima pojišťovna).

Пребывание в больнице тоже оплачивала страховка, хотя, наверное, это самая дорогая позиция (по словам врача, один день содержания пациента обходится в 10-20 тысяч крон).

Самостоятельно пришлось покупать лекарства в аптеке, которые выписывал терапевт, но я также планирую вернуть за них деньги через страховую.

Если после прочтения моей истории, у вас возникли вопросы, пишите мне в социальных сетях (VK или Instagram). Буду рад помочь.

Денис Казаков





