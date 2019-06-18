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Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака

Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака

Марина Комарова 137 0
Оркестр Prague Philharmonia в ноябре исполнит заключительную часть «Из мира будущего» (From the Future World) — произведения, которое дописал искусственный интеллект, взяв за основу незавершенную пьесу композитора Антонина Дворжака через 115 лет после его смерти.
Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Дворжака

Эксперимент начался в прошлом году, его проводят digital-агентство Wunderman и компания из Люксембурга AIVA technologies, которая специализируется на музыкальном искусственном интеллекте, сообщает Motherboard.

«Мы хотели понять, может ли искусственный интеллект положительно повлиять на творческий процесс. Все боятся искусственного интеллекта, думают, что он заменит людей. Но я оптимист. Я думаю, что, если люди достаточно разумны, они поймут, как использовать ИИ и он окажется очень полезным», — рассказал Ричард Стайбитц, креативный директор пражского офиса Wunderman.

Музыку, которую пишет искусственный интеллект AIVA, используют в фильмах, рекламе и видеоиграх с 2016 года. Обычно процесс сочинения занимает меньше минуты, потому что итоговый вариант основан на стилях музыки, которые поддерживает AIVA. Работа над произведением Дворжака заняла около 72 часов. За это время ИИ натренировали на 30 тысячах произведений, среди которых есть все сочинения Дворжака. Во время процесса сочинения искусственный интеллект выдал сотни музыкальных отрывков, из которых специалисты компании выбирали наиболее подходящие под стиль композитора.

Искусственный интеллект не первый раз завершает работу реального композитора, однако впервые такое произведение исполнят на столь масштабном уровне. Затем все три его части запишут в студии.

Источник: tjournal.ru

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Темы
музыка Чехия
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