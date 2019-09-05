Чехи попросили новосибирские власти сохранить дом Янки Дягилевой

Открытое письмо новосибирским властям представители чешской интеллигенции отправили 4 сентября, в день рождения культовой рок-исполнительницы.

Среди подписавших обращение — профессор Цюрихского университета Томаш Гланц, кинорежиссер Петр Зеленка, музыкальный критик Йозеф Раувольф, а также филологи и музыканты. Они призывают ответственных за судьбу дома не забывать, что распознание, признание и поддержка живой культуры — одна из основных задач государственного управления.

«Мы хотим заявить, что считаем создание музея, памятника или культурного центра, связанного с этой исполнительницей и развивающего наследие сцены, на которой Янка выступала, ценным заветом, который Россия, Сибирь и Новосибирск могут дать всему миру», — говорится в тексте письма.

Дом по адресу Ядринцевская 61, в котором жила новосибирская рок-поэтесса Янка Дягилева, стал объектом общественной дискуссии после того, как в сети появилась информация о его возможном сносе. По инициативе строительной компании «Главное звено» была проведена экспертиза, которая не нашла большой культурной ценности в деревянном доме 1911 года.

Поклонники творчества поэтессы собирают доказательства ее значимости для города и страны. Письмо представителей станет весомым аргументом в борьбе за сохранение наследия Янки Дягилевой, поскольку выводит диалог на новый уровень, считает Вадим Терентьев, один из основателей группы «Ядринцевская, 61, Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, обращение привлечет международное внимание к культуре и архитектуре Новосибирска. Отметим, что у звезды сибирского андеграунда были чешские корни.

Активисты выступают за признание здания историческим с 2014 года. Тогда на доме установили мемориальную доску, а в 2017 году петиция за сохранение дома собрала более четырех тысяч подписей.

Источник: nsktv.ru