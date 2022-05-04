Прага в главной роли: 10 фильмов о любимом городе

Десять художественных фильмов разных жанров и лет, в которых чешская столица стала больше чем просто местом развития событий. Предлагаем вам список лент, которые позволят взглянуть на знакомый город по-новому, отследить, как он менялся, или просто полюбоваться им лишний раз.

Фото: «На крыше» / Na střeše (2019)

«Национальный проспект» / Národní třída (2019)

Режиссер: Штепан Альтрихтер

В ролях: Гинек Чермак, Катержина Янечкова, Ян Цина, Йиржи Лангмайер, Йиржи Шох

Фильм по одноименной книге Ярослава Рудиша только выходит в прокат. Лента, насыщенная черным юмором и нецензурными выражениями, рассказывает о жителе пражского спального района, где недавно был лес, а по вечерам между панельных домов до сих пор бродят дикие звери. Главный герой по прозвищу Ван Дамм, знаток истории, войн и любитель подраться, каждый день тренируется, чтобы быть готовым к финальной битве, к которой, по его мнению, неумолимо катится мир…

«На крыше» / Na střeše (2019)

Режиссер: Йиржи Мадл

В ролях: Алоис Швеглик, Дуй Ан Тран, Мария Барталос, Войтех Дык, Давид Швеглик

Обиженный на весь мир чешский профессор предоставляет временное пристанище молодому вьетнамцу по имени Сонг, который прятался на крыше его дома. Удастся ли двум таким разным людям ужиться друг с другом? Сможет ли профессор доверять Сонгу и стоит ли это делать?

«Карел, я и ты» / Karel, já a ty (2018)

Режиссер: Богдан Карасек

В ролях: Йеновефа Бокова, Богдан Карасек, Мирослав Кёниг, Мария Швесткова, Петр Марек

Полнометражный дебют молодого режиссера посвящен кризису тридцатилетних и изображает любовный многоугольник с акцентом на естественные и остроумные диалоги, тонкий юмор и, конечно, Прагу, где развиваются события.

«Протектор» / Protektor (2009)

Режиссер: Марек Найбрт

В ролях: Яна Плодкова, Марек Даниэл, Томаш Мечасек, Мартин Мышичка

Действие ленты, собравшей в 2010 году урожай «Чешских львов», разворачивается во время нацистской оккупации Чехословакии. В центре истории — радиоведущий Эмиль и его жена Гана, популярная актриса и наполовину еврейка. Чтобы защитить Гану, Эмиль принимает решение сотрудничать с нацистами, и до определенного момента жена находится под его защитой. Но чем хуже становится отношение к евреям, тем сильнее накаляется обстановка в семье.

«История обычного безумия» / Příběhy obyčejného šílenství (2005)

Режиссер: Петр Зеленка

В ролях: Иван Троян, Зузана Шулайова, Мирослав Кробот

Комедия о герое, который не может найти свое место в жизни, как и его не менее странные и неприкаянные родители. Пытаясь вернуть любимую, Петр по совету друзей обращается к черной магии, что запускает новую волну абсурдных событий.

«Одиночки» / Samotáři (2000)

Режиссер: Давид Ондржичек

В ролях: Иван Троян, Йиржи Махачек, Йитка Шнейдерова, Саша Рашилов

У семи молодых людей, живущих в большом городе, казалось бы, есть все предпосылки для того, чтобы быть счастливыми. Однако каждый из героев тщетно пытается найти настоящую любовь, пока не понимает, что проблема не в «половинках», а в них самих.

«Каменный мост» / Kamenný most (1996)

Режиссер: Томаш Ворел

В ролях: Томаш Ганек, Романа Ситтова, Милена Дворска, Боржик Прохазка, Гана Таллерова

Горькая комедия, насыщенная пражской мистикой. Главный герой, выпускник киношколы, бесцельно бродит по Малой Стране в надежде найти выход из жизненного тупика в виде творческого и личного кризиса. В фильме появляется первый президент независимой Чехии Вацлав Гавел – в роли самого себя.

«Говори шепотом» / Šeptej (1996)

Режиссер: Давид Ондржичек

В ролях: Анна Вильгельмова, Ян Мухов, Мартин Мышичка, Ян Чехтицки

Шестнадцатилетняя Анна, сбежав из дома, покидает маленький город и едет в Прагу с новым знакомым. Там ее ждет множество встреч и впечатлений. Наивность и прямота девушки приведут к неожиданному развитию событий.

«Беги, официант, беги!» / Vrchní prchni (1980)

Режиссер: Ладислав Смоляк

В ролях: Йозеф Абрахам, Либуше Шафранкова, Зденек Сверак, Даниела Бакерова

Продавец книг по имени Далибор любит женщин, и они отвечают ему взаимностью. Значительная часть его честного заработка уходит на алименты. Далибор придумывает оригинальный способ поправить финансовое положение: пользуясь тем, что его нередко принимают за официанта, он начинает забирать оплату у посетителей кафе и ресторанов, быстро становясь «призраком» заведений Праги и не только.

«Шаровая молния» / Kulový blesk (1978)

Режиссер: Ладислав Смоляк, Зденек Подскалски

В ролях: Рудолф Грушински, Карел Калаш, Йозеф Абрахам, Даниела Коларжова

Ставшая культовой комедия повествует о «величайшей эпопеи в истории переездов» — двенадцатиступенчатой операции по обмене квартир в Праге. Организатор обмена, энергичный адвокат Радоста, называет акцию «Шаровая молния». Лента показывает Прагу такой, какой большинство из нас ее не застало, и дает срез жизни в Чехословакии в конце 70-х годов прошлого века. Трейлеров в привычном понимании найти не удалось, зато в сети доступен фильм целиком.