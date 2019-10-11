Прощай, Карел Готт!

Сегодня, 11 октября, во Дворце Жофин в Праге люди прощаются с популярным чешским певцом Карелом Готтом, который скончался 1 октября в возрасте 80-ти лет. Зал будет открыт для общественности с восьми утра до десяти вечера.

Фото: Denik / Zbyněk Pecák

С семи часов утра очередь к Славянскому острову растянулась до пражского района Смихов. Во время церемонии прощания будет звучать подборка песен Карела Готта. У гроба певца – почетный караул, поскольку похороны проходят с государственными почестями. Гроб размещен в большом зале дворца, рядом с ним - сердце из роз с надписью: «Я люблю тебя, всегда твоя Ивана», скрипичный ключ из цветов и чешский флаг. Церемонию прощания в прямом эфире транслирует Чешское телевидение.

Организаторы ожидают десятки тысяч посетителей в течение дня. Люди, которые допущены в зал, смогут положить цветы и подписаться в книге соболезнований. В субботу, 12 октября, в Соборе Святого Вита состоится поминальное богослужение, которое будет служить кардинал Доминик Дука, архиепископ Пражский. Завтра в Чехии объявлен День национального траура.

Источник: novinky.cz