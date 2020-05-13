Умер этнограф и писатель Милослав Стингл

Знаменитый путешественник, этнограф и писатель Милослав Стингл скончался в понедельник в возрасте 89 лет.

Фото: Pavel Otevřel

Милослав Стингл родился 19 декабря 1930 года в городе Билина в семье инженеров. В 1954 году окончил юридический факультет Пражского университета, позже изучал этнографию и фольклор на философском факультете Карлова университета. В 1968 году получил степень доктора философии, защитив диссертацию по религии арауканов — индейцев Южной Америки. Работал в Академии наук Чехии.

Милослав Стингл — автор более 40 книг о народах разных стран, в первую очередь о коренных жителях Америки и Океании (полинезийских, микронезийских и меланезийских островов), а также об эскимосах и австралийских аборигенах. Его книги были выпущены на 31 языке народов мира. Его самые известные книги — «Искусство и культура индейцев и эскимосов Северной Америки», «Искусство и культура коренных народов Австралии и Океании» и «Искусство древней Мексики». Он также написал книгу о Праге и курортных городах запада Чехии.

Стингл за двадцать лет посетил около 150 стран, говорил на 17 языках и был почетным вождем племени кикапу. Этнограф совершил 40 кругосветных путешествий.

Источник: novinky.cz