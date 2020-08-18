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В мультсериале «Симпсоны» появился чешский трамвай

В мультсериале «Симпсоны» появился чешский трамвай

Александра Кириченко 445 0
В эпизоде 31-го сезона, который на днях показал телеканал Prima Cool (в США премьера последнего на данный момент сезона состоялась в ноябре 2019 года), знаменитое желтое семейство прокатилось на Škoda 10T. И это не первое упоминание Чехии или Чехословакии в данном сериале.
Фото: Prima Cool
В мультсериале «Симпсоны» появился чешский трамвай

Первое упоминание произошло еще в 1991 году, в третьем сезоне, когда тетя Барта, Лизы и Мэгги по имени Патти не смогла побрить ноги из-за «жутких чехословацких розеток». Позже в одном из эпизодов появился чешский голем, а единственным реальным чехом, точнее, чешкой, чью анимационную версию можно увидеть в «Симпсонах», стала певица Маркета Ирглова (14-й эпизод 20-го сезона).

Источник: e15.cz 

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Темы
мультфильм США
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