В мультсериале «Симпсоны» появился чешский трамвай

Александра Кириченко 09:42 445

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В эпизоде 31-го сезона, который на днях показал телеканал Prima Cool (в США премьера последнего на данный момент сезона состоялась в ноябре 2019 года), знаменитое желтое семейство прокатилось на Škoda 10T. И это не первое упоминание Чехии или Чехословакии в данном сериале.

Фото: Prima Cool