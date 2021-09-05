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Пласидо Доминго открыл 30-й Международный музыкальный фестиваль в Чешском Крумлове

Пласидо Доминго открыл 30-й Международный музыкальный фестиваль в Чешском Крумлове

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30-й Международный музыкальный фестиваль (MHF) в Чешском Крумлове начался с концерта оперного певца Пласидо Доминго. В рамках фестиваля до 18 сентября пройдут 11 концертов на пяти площадках.
Пласидо Доминго открыл 30-й Международный музыкальный фестиваль в Чешском Крумлове

Концерт Пласидо Доминго начался вечером 4 сентября в Пивоварском саду, вместимость которого была установлена ​​организаторами на 1700 мест. Первой прозвучала прелюдия к опере Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». К оперному гала-вечеру 80-летний Доминго подготовил оперные арии и дуэты, а также сарсуэлы — испанские формы музыкально-драматических произведений, сочетающих сказанное слово с пением, похожее на оперетту. Вместе с ним выступали сопрано Адриана Кучерова и меццо-сопрано Штепанка Пучалкова. Концерт, продолжавшийся более трех часов, завершился овациями.

На MHF также приедут джазовый барабанщик Билли Кобэм, певец Адам Плахетка и скрипачка Летиция Моренова. MHF предоставит возможность и молодым артистам, в этом году выступят финалисты телешоу Virtuosos V4 +. 

«До последнего момента мы не знали, состоится ли фестиваль. Я должен сказать, что это был самый трудный год, который я пережил за всю долгую историю фестиваля», — сказал президент  Яромир Богач. 

В этом году организаторы закупили респираторы для зрителей, тестирование на коронавирус можно пройти перед каждым из концертов прямо на месте. 75% билетов были проданы еще до начала фестиваля.

Ежегодно фестиваль посещали около 20 тысяч человек. Кроме Доминго, на MHF ранее выступали Йонас Кауфманн, Рене Флеминг, Карел Готт и Дагмар Пецкова. В этом году юбилейное 30-летие фестиваля также будет ознаменовано телевизионным документальным фильмом и книгой. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
концерт музыка фестиваль Чески Крумлов Чехия
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