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«Жижковская ночь 2021» откроется в Праге 28 октября

«Жижковская ночь 2021» откроется в Праге 28 октября

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​В Праге в десятый раз пройдет фестиваль «Жижковская ночь», во время которого в культурных заведениях чешской столицы будут проходить десятки мультижанровых выступлений и концертов.
«Жижковская ночь 2021» откроется в Праге 28 октября

Фестиваль «Жижковская ночь» начнется 28 октября и завершится 30 октября. Здесь каждый найдет музыку по своему вкусу. Вы фанат рэпа? Тогда вам обязательно понравится Gleb, украинская артистка Alyon Alyon, которая попала в Vogue, Fvck Kvlt, Opak Dissu или Císařpancíř a Edúv syn. Вы действительно можете выбирать из десятков рэп-исполнителей, так что взгляните на состав и обведите кружком.

Поклонники электро также найдут своих исполнителей. В четверг их ждут польские Wczasy, в пятницу — британский дуэт Giant Swan, а в субботу — FVLCRVM.

Программа фестиваля порадует поклонников панка, хардкора, фолка, рока и вообще всех музыкальных жанров. Купить билет на все мероприятия на три дня можно за 699 ​​крон. Если же вы планируете провести в клубах только одну ночь, билет обойдется в 299 крон.

Источник: zizkovskanoc.net

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фестиваль Прага музыка клубы концерт
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