Чешский мультфильм «Даже мыши попадают в рай» номинирован на премию Европейской киноакадемии

Об этом сегодня ČTK сообщил представитель компании CinemArt Петр Славик. Победителей определят более 4100 членов Европейской киноакадемии, которую часто называют «Европейским Оскаром». Церемония состоится 11 декабря в Берлине.
Фильм «Даже мыши попадают в рай» — это совместная работа киностудий Чехии, Франции, Словакии и Польши. Его в течение нескольких лет снимали чешские режиссеры Ян Бубеничек и Дениса Гриммова по книге Ивы Прохазковой. В фильме, где основные роли играют животные, рассказывается о дружбе, надежде, смерти и загробной жизни.
«Мы очень рады, что наш фильм получил много положительных отзывов с момента его премьеры в Анси. Это большая награда не только для нас, но и для всех тех, кто работал над фильмом и долгое время в него верил. Это наполняет нас обнадеживающим чувством, что вся эта совместная работа имела более глубокий смысл», — сказали режиссеры.
Премьера фильма «Даже мыши попадают в рай» в Чехии состоялась 7 октября 2021 года. Картина была представлена зрителям на отечественных и зарубежных кинофестивалях, а также получила несколько наград.
Источник: ceskenoviny.cz