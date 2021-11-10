Умер известный словацкий певец Мирослав Жбирка

Известный словацкий певец Мирослав Жбирка, долгое время живший в Праге, умер в возрасте 69 лет. Информацию подтвердила жена певца Катарина. Жбирка был легендой словацкой музыкальной сцены, он неоднократно побеждал в конкурсах «Славик» и «Певец года». В 80-е годы его альбомы продавались сотнями тысяч.

Жена Жбирки Катарина подтвердила, что певец умер от осложнений после тяжелой пневмонии.

Месяц назад музыкант попал в больницу,. «Друзья, я заразился какой-то коварной бациллой», — написал он тогда на своей странице в Facebook. «Посылайте мне свою энергию, она мне понадобится», — попросил он поклонников.

Последний раз у певца были проблемы со здоровьем в 2017 году, когда он переболел пневмонией в Лондоне и опасался за свою жизнь. Оттуда его перевезли на частном самолете, который организовали его друзья.

Мирослав Жбирка родился в 1952 году в Братиславе, но долгое время жил в Праге. Его мать была англичанкой, а отец — словаком. Жбирка был одним из основателей группы Modus вместе с Яном Леготски и Марикой Гомбитовой. Затем Жбирка основал собственную группу Limit.

В 1982 году Жбирка стал одним из немногих певцов, которому удалось опередить Карла Готта в конкурсе «Золотой соловей».

В начале 90-х он модерировал шоу Rhytmick, где многие зрители впервые увидели зарубежные музыкальные клипы.

Жбирка был поклонником The Beatles, лично познакомился с Полом Маккартни и записал двойной альбом на компакт-диске в легендарной студии Abbey Road.

В 2020 году в кинотеатрах Чехии прошла премьера документального фильма Meky, в котором рассказывается о жизни певца.

Источник: novinky.cz