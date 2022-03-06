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«Затопек» признан лучшим чешским фильмом 2021 года

«Затопек» признан лучшим чешским фильмом 2021 года

420on.cz 58
Самым успешным фильмом 29-й ежегодной кинопремии Чешской академии кино и телевидения (ČFTA) «Чешский лев» стал фильм «Затопек» режиссера Давида Ондржичека. Из 13 номинаций он получил восемь наград, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль Вацлава Неужила.
«Затопек» признан лучшим чешским фильмом 2021 года

Фильм рассказывает о жизни и спортивных успехах олимпийского чемпиона в беге Эмиля Затопека, которого играет Вацлав Неужил. Мировая премьера «Затопека» состоялась в 2021 году на 55-м фестивале в Карловых Варах. Картина получила приз зрительских симпатий. Ранее фильм «Затопек» был номинирован на соискание премии «Оскар» в категории фильмов на иностранном языке, но он не попал в шорт-лист.

Лучшим документальным фильмом стала картина «Отделение интенсивной жизни» о врачах, которые занимаются уходом за неизлечимо больными.

Премию за лучший анимационный фильм получил снимок «Даже мыши попадают в рай».

Награду за лучший телевизионный фильм получил мини-сериал «Божена», рассказывающий о жизни известной чешской писательницы Божены Немцовой.

Премию «Чешский лев» за выдающийся вклад в чешское кино получил звукорежиссер Иво Шпали, который в качестве звукорежиссера участвовал в создании сотни фильмов. Он работает в кино почти шестьдесят лет и сотрудничал, например, с театром Laterna magika или режиссером Яном Шванкмайером.

Торжественная церемония вручения премия состоялась 5 марта. Актеры, которые вручали награды, с волнением говорили о военной обстановке и выражали поддержку украинцам. Здание Рудольфинума было украшено украинским флагом, а на лестнице отсутствовала традиционная красная ковровая дорожка. Многие гости прикалывали к одежде желто-голубые ленточки или значки.

Во время прямой трансляции Чешского телевидения зрители могли помочь Украине, отправив DMS. В общей сложности таким образом было собрано 5,6 миллиона крон.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
мультфильм Чехия премия Украина кинорежиссёры
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