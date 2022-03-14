Немецкая группа Rammstein выступит в Праге в мае и представит новый альбом

Концерт состоится 15 и 16 мая в аэропорту Летняны — прозвучат песни из последнего альбома Zeit.

Немецкая группа Rammstein спустя три года снова выступит в Праге. Ее концерт состоится 15 и 16 мая в аэропорту Летняны — прозвучат песни из последнего альбома Zeit, который выйдет 29 апреля. Свой восьмой альбом группа представила одноименным синглом, который был создан на студии La Fabrique во Франции. Об этом сообщила Тереза ​​Бурдова от имени Universal Music.

Видеоклип, снятый Робертом Гвисдеком, был создан для песни Zeit. С момента премьеры 10 марта он набрал 5,5 миллиона просмотров.

Последний раз Rammstein выступали в Праге в июле 2019 года на футбольном стадионе Eden на Вршовицах.





Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: idnes.cz

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