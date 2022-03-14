Немецкая группа Rammstein выступит в Праге в мае и представит новый альбом

Немецкая группа Rammstein спустя три года снова выступит в Праге. Ее концерт состоится 15 и 16 мая в аэропорту Летняны — прозвучат песни из последнего альбома Zeit, который выйдет 29 апреля. Свой восьмой альбом группа представила одноименным синглом, который был создан на студии La Fabrique во Франции. Об этом сообщила Тереза Бурдова от имени Universal Music.
Видеоклип, снятый Робертом Гвисдеком, был создан для песни Zeit. С момента премьеры 10 марта он набрал 5,5 миллиона просмотров.
Последний раз Rammstein выступали в Праге в июле 2019 года на футбольном стадионе Eden на Вршовицах.
Источник: ceskenoviny.cz
Источник изображения: idnes.cz
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