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Музыкальный студенческий фестиваль Majáles пройдет в Праге 23 апреля

Музыкальный студенческий фестиваль Majáles пройдет в Праге 23 апреля

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Традиционный музыкальный студенческий фестиваль Majáles пройдет 23 апреля в Летнянах.
Музыкальный студенческий фестиваль Majáles пройдет в Праге 23 апреля

Из-за пандемии коронавируса фестиваль не проходил с 2019 года. Организаторы сообщают, что билеты 2020 и 2021 год остаются действительными без требования обмена.

На новом сайте организаторы представили большую часть музыкальной программы опен-эйра этого года. На фестивале выступят известные молодежные коллективы, такие как Horkýže Slíže, Marek Ztracený, Mirai, Skyline, Kontrafakt, Skyline, Yzomandias, Viktor Sheen, Calin, Stein27, Poletíme?, Jamaron, Hugo Toxxx, MC Gey, Sofian, Dorian, Grey256 и многие другие.

Источник: praha.majales.cz

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Темы
фестиваль музыка Чехия Прага студенты
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