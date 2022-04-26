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Чехи стали покупать на 35% больше виниловых пластинок

Чехи стали покупать на 35% больше виниловых пластинок

anastasiia_kn 144
Растущая доля стриминга на чешском музыкальном рынке — необратимая тенденция. Тем не менее сегмент виниловых пластинок тоже показывает значительный рост.
Чехи стали покупать на 35% больше виниловых пластинок

Все еще растет в большей степени интерес к стримингу, который вырос на 37% в 2021 году, что означает увеличение примерно на 350 000 пользователей. Соотношение цифровых продаж и продаж физических носителей составляет 79:21.

Однако рост (на 12%) был зафиксирован и в сегменте продаж физических носителей. Продажи компакт-дисков составляют 55% продаж физических носителей, а продажи виниловых пластинок — 42% этого сегмента. Но продажи виниловых пластинок быстро набирают обороты — годовой прирост на 35% копирует мировые тенденции.

В Великобритании, например, продажи уже превысили пять миллионов виниловых пластинок в год. Они составляют около 23% продаж альбомов.

 

Источник: novinky.cz

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