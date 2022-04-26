Чехи стали покупать на 35% больше виниловых пластинок

Растущая доля стриминга на чешском музыкальном рынке — необратимая тенденция. Тем не менее сегмент виниловых пластинок тоже показывает значительный рост.

Все еще растет в большей степени интерес к стримингу, который вырос на 37% в 2021 году, что означает увеличение примерно на 350 000 пользователей. Соотношение цифровых продаж и продаж физических носителей составляет 79:21.

Однако рост (на 12%) был зафиксирован и в сегменте продаж физических носителей. Продажи компакт-дисков составляют 55% продаж физических носителей, а продажи виниловых пластинок — 42% этого сегмента. Но продажи виниловых пластинок быстро набирают обороты — годовой прирост на 35% копирует мировые тенденции.

В Великобритании, например, продажи уже превысили пять миллионов виниловых пластинок в год. Они составляют около 23% продаж альбомов.

Источник: novinky.cz