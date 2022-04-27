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С 23 по 25 июня в Праге пройдет Prague Metronome Festival

С 23 по 25 июня в Праге пройдет Prague Metronome Festival

420on.cz 136
Крупнейший музыкальный фестиваль Чехии под открытым небом — Prague Metronome Festival — пройдет в Праге с 23 по 25 июня. На нем выступят Beck, Nick Cave, Underworld и другие известные музыканты мировой сцены.
С 23 по 25 июня в Праге пройдет Prague Metronome Festival

23 июня фестиваль откроет украинская группа Go_A, а вечером на сцене выступят Nick Cave and The Bad Seeds. В первый день фестиваля чешскую сцену будут представлять Mňága a Žďorp, Čechomor и Lenka Dusilová.

Главной звездой второго дня фестиваля 24 июня станет Beck (Beck Hansen). Вместе с ним в этот день с ним выступят британский инди-поп-дуэт Oh Wonder, чешский рэпер Marpo и британская группа Sunnbrella, фронтменом которой является сын покойного Мирослава Жбирки Давид, приехавший прямо из знаменитой студии Abbey Road с новым альбомом.

Главным событием 25 июня станет концерт британской группы Underworld. 

В 2019 году мероприятие посетили более полумиллиона человек. Хедлайнерами  Prague Metronome Festival тогда выступали немецкая группа Kraftwerk, а также британские Primal Scream и Morcheeba.В 2020 и 2021 году проведение фестиваля пришлось отменить и перенести на июнь 2022 года из-за пандемии коронавируса.

Источник: idnes.cz

 

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