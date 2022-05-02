В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine

Иван Дорн – украинский певец, дебютировавший в сольной карьере в 2011 году. Иван представляет серию своих концертов #playforUkraine, чтобы поддержать украинцев и собрать средства на культурные, медицинские и гуманитарные нужды.

Иван стал сенсацией за одну ночь, выпустив «Стицамен», который стал абсолютным хитом и набрал миллионы просмотров на YouTube. Он выпустил четыре студийных альбома, три EP и с тех пор отыграл сотни концертов по всему миру. Все альбомы написаны и спродюсированы Dornabanda, EP выпущены в сотрудничестве с Seven Davis JR, Roman Bestseller и Vakula.

Дискография:

В 2011 году Иван стал сенсацией одного вечера после выхода «Стицамена».

Далее следует трек «Северное сияние» (Aurora Borealis).

Было выпущено много лирической музыки и веселых хитов.

Студийный альбом «OTD» был записан в Америке, где группа провела 3 месяца в студии звукозаписи.

Этот альбом привлек к Ивану внимание совсем новой для него музыкальной нише.

Самые популярные треки — «Коллаба» и «Африка».

Клип на «Коллабу» был снят в Лос-Анджелесе, на «Африку» в Африке соответственно режиссером Айсултаном Сеитовым.

Один из последних украинских синглов — переработка «Океана Эльзы».

Этот трек был исполнен Дайаной на The Voice Belguique.