В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine

Иван стал сенсацией за одну ночь, выпустив «Стицамен», который стал абсолютным хитом и набрал миллионы просмотров на YouTube. Он выпустил четыре студийных альбома, три EP и с тех пор отыграл сотни концертов по всему миру. Все альбомы написаны и спродюсированы Dornabanda, EP выпущены в сотрудничестве с Seven Davis JR, Roman Bestseller и Vakula.
Дискография:
В 2011 году Иван стал сенсацией одного вечера после выхода «Стицамена».
Далее следует трек «Северное сияние» (Aurora Borealis).
Было выпущено много лирической музыки и веселых хитов.
Студийный альбом «OTD» был записан в Америке, где группа провела 3 месяца в студии звукозаписи.
Этот альбом привлек к Ивану внимание совсем новой для него музыкальной нише.
Самые популярные треки — «Коллаба» и «Африка».
Клип на «Коллабу» был снят в Лос-Анджелесе, на «Африку» в Африке соответственно режиссером Айсултаном Сеитовым.
Один из последних украинских синглов — переработка «Океана Эльзы».
Этот трек был исполнен Дайаной на The Voice Belguique.