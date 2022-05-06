Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.92
USD
23.56
RUB
0.35
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01n 13 °C
Музыкальный уик-энд на крыше Люцерны

Музыкальный уик-энд на крыше Люцерны

420on.cz 297
Крыша знаменитого дворца на Вацлавской площади — Střecha Lucerny — открыла новый сезон и приглашает гостей полюбоваться видом на Прагу. С 6 по 8 мая здесь пройдет музыкальный уик-энд — Weekend full of (roof)music.
Музыкальный уик-энд на крыше Люцерны

Наконец-то весна, хочется петь и танцевать. В эти выходные у вас будет такая возможность на крыше дворца Люцерна в Праге. В пятницу, 6 мая, с 16:00 до 22:00 здесь будет крутить свои диски DJ Little Frank. Суббота, 7 мая, будет в ритме классики, когда Вит Хораждовски будет играть на фортепиано. Завершим выходные вкусом Латинской Америки — станцуем танго с красивейшим видом на Прагу.

Крыша открыта для посетителей с 16:00 до 22:00. Входной билет стоит 150 крон (в стоимость входит бокал просекко), дети до 15 лет — бесплатно.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия музыка культура
Читайте
по теме 
HOME REAL ESTATE открывает предпродажи в резиденции PROSECKÁ VYHLÍDKA. Малометражные апартаменты вблизи центра Праги рядом с лесом
06.05.2022 17:33 Пресс-релизы
HOME REAL ESTATE открывает предпродажи в резиденции PROSECKÁ VYHLÍDKA. Малометражные апартаменты вблизи центра Праги рядом с лесом
3217
В Праге начнется строительство нового моста через Влтаву
06.05.2022 12:59 Экономика
В Праге начнется строительство нового моста через Влтаву
882
Переломный момент на рынке недвижимости: цены на квартиры могут упасть на 30%
06.05.2022 12:08 Экономика
Переломный момент на рынке недвижимости: цены на квартиры могут упасть на 30%
5622
В доме, где 20 квартир пострадало от пожара в понедельник, нет электричества. Люди ищут новое жилье
06.05.2022 11:18 Экономика
В доме, где 20 квартир пострадало от пожара в понедельник, нет электричества. Люди ищут новое жилье
660
Последние новости:
06
мая
Komparz: как начать сниматься в кино
06.05.2022 15:26 Культура
Komparz: как начать сниматься в кино
811
Чехам не до культуры. Люди перестали покупать билеты на концерты, выручка артистов падает
06.05.2022 14:12 Общество
Чехам не до культуры. Люди перестали покупать билеты на концерты, выручка артистов падает
689
Еще одна жалоба на «пророссийского» учителя в Чехии
06.05.2022 13:21 Общество
Еще одна жалоба на «пророссийского» учителя в Чехии
4621
В Праге начнется строительство нового моста через Влтаву
06.05.2022 12:59 Экономика
В Праге начнется строительство нового моста через Влтаву
882
«Электронные доказательства — новое военное явление», — говорит главный прокурор Праги о предварительном расследовании
06.05.2022 11:57 Политика
«Электронные доказательства — новое военное явление», — говорит главный прокурор Праги о предварительном расследовании
1040
Переломный момент на рынке недвижимости: цены на квартиры могут упасть на 30%
06.05.2022 12:08 Экономика
Переломный момент на рынке недвижимости: цены на квартиры могут упасть на 30%
5622
В доме, где 20 квартир пострадало от пожара в понедельник, нет электричества. Люди ищут новое жилье
06.05.2022 11:18 Экономика
В доме, где 20 квартир пострадало от пожара в понедельник, нет электричества. Люди ищут новое жилье
660
Изменение маршрутов транспорта в воскресенье в Праге: ограничения MHD из-за марафона
06.05.2022 10:58 Общество
Изменение маршрутов транспорта в воскресенье в Праге: ограничения MHD из-за марафона
1186
Знаменитая избушка посреди реки Радбуза в Чехии сгорела. Ее подожгли создатели фильма «Чувствительный человек»
06.05.2022 10:22 Культура
Знаменитая избушка посреди реки Радбуза в Чехии сгорела. Ее подожгли создатели фильма «Чувствительный человек»
1302
Фабрики и хлебозаводы остановятся без российского газа. У Чехии нет альтернативы.
06.05.2022 09:13 Экономика
Фабрики и хлебозаводы остановятся без российского газа. У Чехии нет альтернативы.
7213


Мобильная версия