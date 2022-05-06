Музыкальный уик-энд на крыше Люцерны

Крыша знаменитого дворца на Вацлавской площади — Střecha Lucerny — открыла новый сезон и приглашает гостей полюбоваться видом на Прагу. С 6 по 8 мая здесь пройдет музыкальный уик-энд — Weekend full of (roof)music.

Наконец-то весна, хочется петь и танцевать. В эти выходные у вас будет такая возможность на крыше дворца Люцерна в Праге. В пятницу, 6 мая, с 16:00 до 22:00 здесь будет крутить свои диски DJ Little Frank. Суббота, 7 мая, будет в ритме классики, когда Вит Хораждовски будет играть на фортепиано. Завершим выходные вкусом Латинской Америки — станцуем танго с красивейшим видом на Прагу.

Крыша открыта для посетителей с 16:00 до 22:00. Входной билет стоит 150 крон (в стоимость входит бокал просекко), дети до 15 лет — бесплатно.

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