Музыкальный уик-энд на крыше Люцерны

Наконец-то весна, хочется петь и танцевать. В эти выходные у вас будет такая возможность на крыше дворца Люцерна в Праге. В пятницу, 6 мая, с 16:00 до 22:00 здесь будет крутить свои диски DJ Little Frank. Суббота, 7 мая, будет в ритме классики, когда Вит Хораждовски будет играть на фортепиано. Завершим выходные вкусом Латинской Америки — станцуем танго с красивейшим видом на Прагу.
Крыша открыта для посетителей с 16:00 до 22:00. Входной билет стоит 150 крон (в стоимость входит бокал просекко), дети до 15 лет — бесплатно.
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день