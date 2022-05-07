В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого

Пражский фестиваль мороженого — уникальный праздник для всех любителей мороженого, который впервые прошел в 2015 году. В настоящее время это крупнейший фестиваль такого рода в Центральной Европе. За последние годы его посетили более 55 000 гостей.
На Prague Ice Cream Festival гостей ждет не только мороженое (будь то джелато, сорбеты, замороженный йогурт, специальное — веганское или bio). Организаторы приготовили развлечения для всей семьи: множество конкурсов и дегустаций. Подробная информация на сайте pragueicecreamfestival.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день