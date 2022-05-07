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В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого

В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого

420on.cz 171
26 июня на территории пражского Выставочного комплекса в Голешовице пройдет Фестиваль мороженого — Prague Ice Cream Festival
В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого

Пражский фестиваль мороженого — уникальный праздник для всех любителей мороженого, который впервые прошел в 2015 году. В настоящее время это крупнейший фестиваль такого рода в Центральной Европе. За последние годы его посетили более 55 000 гостей.

На Prague Ice Cream Festival гостей ждет не только мороженое (будь то джелато, сорбеты, замороженный йогурт, специальное — веганское или bio). Организаторы приготовили развлечения для всей семьи: множество конкурсов и дегустаций. Подробная информация на сайте pragueicecreamfestival.cz

 

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Темы
мороженое фестиваль Прага Чехия дети
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