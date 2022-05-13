Музыкальный фестиваль «Пражская весна» открылся в чешской столице

В Праге начался ежегодный фестиваль классической музыки «Пражская весна» (Pražské jaro), который в этом году отмечает 77 лет с момента основания.

Традиционно 12 мая фестиваль открыл концерт в зале «Рудольфинум», на котором исполняется симфоническая поэма «Моя Родина» Бедржиха Сметаны. С этого произведения фестиваль традиционно начинается уже несколько десятилетий. Концерты в рамках «Пражской весны» будут проходить до 2 июня.

В программе фестиваля этого года — более 40 концертов. В том числе слушателям будет предложен новый проект Prague Offspring, посвященный современной музыке. 2 июня состоится специальный концерт в честь сражающейся Украины. На нем в исполнении камерного ансамбля «Киевские солисты» прозвучат украинские народные песни.

Источник: festival.cz