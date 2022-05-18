Датская студия Bjarke Ingels Group выиграла конкурс на проект нового здания филармонии в Праге

Победителем международного архитектурного конкурса на проект нового здания филармонии в Праге стала датская студия Bjarke Ingels Group. Результаты обнародовали во вторник представители администрации Праги и пражского Института планирования и развития. По планам руководства города, строительство должно быть завершено в 2032 году, стоимость проекта оценивается примерно в 6 миллиардов крон.

Новый культурный центр с несколькими залами, в котором также должна разместиться Чешская филармония, будет расположен рядом со станцией метро «Влтавска». Здесь же с 19 мая по 30 июня желающие могут ознакомиться с дизайном-победителем на уличной выставке.

Чешская филармония продолжит использовать свою традиционную штаб-квартиру в Рудольфинуме после завершения строительства нового здания. Руководитель Чешской филармонии Лукаш Дучек заявил, что благодаря большому залу, современному техническому и пространственному оснащению Влтавская филармония сможет представить амбициозные музыкальные проекты, которые ранее не могли быть реализованы в Праге.

Строительство нового культурного центра является частью преобразования района Бубны-Заторы, где запланировано новое строительство для 25 000 человек.

«Влтавский филармонический оркестр, по задумке датской студии BIG, станет ярким центром жизни на Влтавской — к востоку от здания разместится новый городской парк, южная сторона откроет доступ к воде, сквер созданный на западе и вид на новый город Бубны-Заторы. Само здание будет доступно для заинтересованных сторон со всех направлений и уровней», — сказал председатель жюри конкурса Михал Седлачек.

Представители студии-победителя рассказали о том, как их вдохновлял чешский пейзаж и особенно Влтава от ее истоков, через города, через которые она протекает, до самой Праги — ее площадей, улиц, набережных и панорам. Руководитель коллектива Влтавской филармонии Мартин Крупауэр напомнил, что культурно значимые здания в Праге всегда располагались вдоль реки. «Участок, на котором будет расти Влтавская филармония, — это последний свободный культурный и социальный участок вдоль Влтавы, который находится в центре Праги», — сказал он.

Прага обещает, что новое здание может привлечь в город туристов, которые приезжают за культурой, а не только за дешевым алкоголем. Это также должно быть вкладом в современную архитектуру, которой нет в Праге.

Во Влтавской филармонии должно быть три зала – концертный зал на 1800 зрителей, малый для камерной музыки на 500 мест и многофункциональный для других жанров и видов мероприятий вместимостью до 700 человек. В здании также должен разместиться Пражский симфонический оркестр FOK или музыкальный отдел Муниципальной библиотеки в Праге.

Источник: ceskatelevize.cz

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