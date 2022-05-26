Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»

Ежегодный музыкальный фестиваль в поддержку уличного искусства «Прага живет музыкой» (Praha žije hudbou) пройдет с 3 по 4 июня в разных местах Праги.

Улицы Праги оживят выступления музыкантов самых разных жанров: от поп-музыки до рока, джаза, рэпа, битбокса, электроники и классической музыки, а также театральные представления.

Свое участие уже подтвердили Aneta Langerová, Lenka Dusilová, Mucha, Circus Brothers, James Harries, Scott & Lila, Pragobřinkostroj, Hellwana и другие.

На нескольких главных сценах, которые расположат в самых людных местах Праги, будут выступать популярные чешские музыканты, которые решили поддержать концепцию фестиваля и феномен уличного искусства.

Поучаствовать в выступлениях и организации может любой желающий. Для этого только нужно подать заявку.

Организаторы напоминают, что многие всемирно известные сегодня артисты начинали именно с улицы, например, Эдит Пиаф, U2, Глен Хансард, ZAZ, Род Стюарт. Забирать у нераскрывшихся чешских талантов возможность проявить себя было бы ошибкой, — такова основная мысль фестиваля Praha žije hudbou.

Источник: prahazijehudbou