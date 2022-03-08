Музыкальный фестиваль Votvirák Milovice 2022

Votvirák Festival, крупнейший чешский многожанровый музыкальный фестиваль, пройдет с 10 по 12 июня в аэропорту Божи-Дар в Миловицах (Среднечешский край).

Крупнейший многожанровый фестиваль в Чешской Республике снова соберет лучшие музыкальные коллективы чешской и словацкой музыкальной сцены ROCK POP и HIP HOP. Фестиваль посвящен трем основным направлениям: рок / хард и хэви, мейнстрим-поп, а также хип-хоп и танцевальная сцена.

В рамках фестиваля пройдет ряд других мероприятий, которые фестиваль предложит своим посетителям, от игровых зон и различных адреналиновых видов спорта до творческих мастерских или классической ярмарки с множеством аттракционов. Конечно же, будет зона отдыха и разнообразное гастрономическое предложение.

Фестиваль занимает площадь в 210 га, вмещает около 20 000 палаток и обеспечивает парковку более чем на 10 000 автомобилей.

Источник: kudyznudy.cz