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Музыкальный фестиваль Votvirák Milovice 2022

Музыкальный фестиваль Votvirák Milovice 2022

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420on.cz
09 июня
11:03
84
Votvirák Festival, крупнейший чешский многожанровый музыкальный фестиваль, пройдет с 10 по 12 июня в аэропорту Божи-Дар в Миловицах (Среднечешский край).

Музыкальный фестиваль Votvirák Milovice 2022

Крупнейший многожанровый фестиваль в Чешской Республике снова соберет лучшие музыкальные коллективы чешской и словацкой музыкальной сцены ROCK POP и HIP HOP. Фестиваль посвящен трем основным направлениям: рок / хард и хэви, мейнстрим-поп, а также хип-хоп и танцевальная сцена.

В рамках фестиваля пройдет ряд других мероприятий, которые фестиваль предложит своим посетителям, от игровых зон и различных адреналиновых видов спорта до творческих мастерских или классической ярмарки с множеством аттракционов. Конечно же, будет зона отдыха и разнообразное гастрономическое предложение.

Фестиваль занимает площадь в 210 га, вмещает около 20 000 палаток и обеспечивает парковку более чем на 10 000 автомобилей. 

Источник: kudyznudy.cz

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