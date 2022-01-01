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Спектакль «Мастер и Маргарита» в Праге

Спектакль «Мастер и Маргарита» в Праге

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Kochy
04 июля
13:00
380
15 октября 2022 году в театре Divadlo Hybernia в Праге состоится спектакль «Мастер и Маргарита» на русском языке.

Спектакль «Мастер и Маргарита» в Праге

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века. За семь лет заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья.

Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса.

Ему аплодировали миллионы зрителей из 28 стран на пяти континентах.

Спектакль, породивший массу горячих споров, слухов и сплетен.

С помощью великолепной постановки , живой игры актеров, и волшебной музыки, зритель переноситься в 30-е годы прошлого века, со всеми его подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом…

Жанр спектакля: драма о любви и предательстве

Режиссер-постановщик: Валерий Белякович.

Автор инсценировщик: Валерий Белякович.

Музыкальное оформление: В. Белякович, Д. Рачковский. С. Манченко

Продолжительность: 2 часа 40 минут с учетом 1 антракта

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