Джастин Бибер приедет в Прагу, несмотря на болезнь. Тур не отменяется

Вопреки слухам, концерт Джастина Бибера в Праге 12 марта 2023 года не отменен — заявила Сабина Шварцова с арены O2. Болезнь певца гастролям не помешает.

Джастин Бибер борется с синдромом Рамзи-Ханта, из-за которого у него частично парализовано лицо. Именно из-за болезни он не смог завершить североамериканскую часть мирового турне Justice World Tour.

После перерыва и консультаций со специалистами он продолжит давать концерты.

«Я отыграл в общей сложности шесть концертов и сделал все, чтобы выложиться на 100% для фанатов, но, к сожалению, эти усилия сразу сказались на мне. После последнего выступления на фестивале Rock in Rio в Бразилии в прошлые выходные мне пришлось признать, что я устал и что здоровье превыше всего. Поэтому я решил снова сделать перерыв. Я буду в порядке, но мне нужно отдохнуть», — сказал он.

Концерт состоится 12 марта 2023 года на пражской арене О2.

Источник: novinky.cz

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