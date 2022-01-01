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Концерт Земфиры в Праге. Как это было и что сказала певица о войне?

Концерт Земфиры в Праге. Как это было и что сказала певица о войне?

Партнер рубрики:
Maria Rogatneva
19 октября
19:56
607
18 октября в Праге в концертном зале «Форум Карлин» выступила одна из самых ярких представительниц русского рока — Земфира. Концерт прошел в рамках европейского тура в поддержку ее седьмого по счету альбома Borderline.

Концерт Земфиры в Праге. Как это было и что сказала певица о войне?

Альбом Borderline был представлен в феврале 2021 года после восьмилетнего перерыва. Ходили слухи, что предыдущая пластинка «Жить в твоей голове», вышедшая в 2013 году, останется последним альбом Земфиры. Но, к счастью, этого не случилось.

На концерт пришли сотни поклонников Земфиры. И хотя билеты еще можно было купить в день концерта, в итоге зал «Форума Карлин» оказался заполнен.

Певица со сцены высказала свое отношение к событиям, которые происходят в Украине: «Сегодня 237-й день войны. Уже неделю моя страна хреначит по всей Украине ракетные удары. Ни конца этому и ни края. Я не знаю... Нам остается только молиться и ждать. Нет войне!» После этих слов Земфира выступила с песней «Не стреляйте», а после слов «не молчите» сделала долгую паузу, похожую на минуту молчания.

Последние концерты Земфиры в России прошли в Москве 24 и 26 февраля. Тогда никаких антивоенных высказываний со сцены Земфира не делала, но на ее сайте и в социальных сетях еще 24 февраля появилась надпись «Нет войне». В скором времени Земфира уехала из России.

Затем, в середине марта, исполнительница выпустила клип на песню «Не стреляйте» с кадрами боевых действий в Украине, а в мае вышел ее новый трек «Мясо», явно показывающий отношение певицы к так называемой специальной военной операции.

Последние семь месяцев певица, вероятно, провела в Париже, где живет Рената Литвинова. Кстати, Рената была и на пражском концерте, наблюдая за ним со звукового стейджа.

Тур Borderline 2022 включает в себя выступления в 11 городах. Концерты уже прошли на Кипре, в Израиле, Стамбуле и Вене. Далее Земфира выступит в трех городах Германии, в Париже, Гааге и Лондоне.

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