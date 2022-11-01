Рождественский грузовик Coca-Cola в Чехии. Какие города он посетит и когда?

Тема рождественской кампании с лозунгом «Рождество всегда найдет дорогу» основана на идее, что «Рождество — непреодолимая сила, которая найдет способ преодолеть все, чтобы вернуть радость, единение, щедрость и истинное волшебство праздника и праздничного застолья». После перерыва, вызванного пандемией, кампания снова продемонстрирует знаменитый рождественский грузовик, который впервые был представлен в 1995 году. Рекламная кампания будет включать сотрудничество с инфлюенсерами, например чешской группой Mirai, а также конкурс среди покупателей в приложении Coke, в котором можно будет выиграть поездку на Северный полюс.
«Грузовики Coca-Cola стали популярной традицией, которая приносит рождественское волшебство в города Чехии и Словакии. Волшебные моменты Рождества всегда находят способ объединить семьи, друзей и часто совершенно незнакомых людей», — объясняет Мария Дротарова, бренд-менеджер Coca-Cola в Чешской Республике и Словакии.
Роуд-шоу по городам Чехии начнется 24 ноября в Чаславе. На каждой остановке будет подготовлена развлекательная программа с Сантой и эльфами, а также будет Coca-Cola Food Truck с горячим безалкогольным рождественским пуншем от FuzeTea, рождественским напитком Coca-Cola с корицей и угощениями. Программа всегда начинается в 16:00, Санта приезжает на полчаса позже и остается до 18:30.
Часлав
ЧТ 24.11.2022
16:00–18:00
Бенешов
ПТ 25.11.2022
16:00–18:00
Весели-над-Лужници
СБ 26.11.2022
17:00–19:00
Ческе-Будеевице
ВС 27.11.2022
16:00–18:00
Писек
ПН 28.11.2022
16:00–18:00
Острава
ПН 28.11.2022
16:00–18:00
Пржибрам
ВТ 29.11.2022
16:00–18:00
Опава
ВТ 29.11.2022
16:00–18:00
Непомук
СР 30.11.2022
16:00–18:00
Оломоуц
СР 30.11.2022
16:00–18:00
Пльзень
ЧТ 01.12.2022
16:00–18:00
Брно
ЧТ 01.12.2022
16:00–18:00
Горшовски-Тин
ПТ 02.12.2022
16:00–18:00
Тахов
СБ 03.12.2022
16:00–18:00
Подборжани
ПН 05.12.2022
16:00–18:00
Сланы
ВТ 06.12.2022
16:00–18:00
Теплице
СР 07.12.2022
16:00–18:00
Ческа-Липа
ЧТ 08.12.2022
16:00–18:00
Мельник
ПТ 09.12.2022
16:00–18:00
Подебрады
СБ 10.12.2022
16:00–18:00
Градец-Кралове
ВС 11.12.2022
16:00–18:00
Пардубице
ВТ 13.12.2022
16:00–18:00
Литомышль
СР 14.12.2022
16:00–18:00
Штернберк
ЧТ 15.12.2022
16:00–18:00
Валашске-Мезиржичи
ПТ 16.12.2022
16:00–18:00
Голешов
СБ 17.12.2022
16:00–18:00
Угерске-Градиште
ВС 18.12.2022
16:30–18:30
Густопече
ПН 19.12.2022
16:00–18:00
Велка-Битеш
ВТ 20.12.2022
16:00–18:00
Йиглава
СР 21.12.2022
16:00–18:00
В рамках роуд-шоу Coca-Cola объединилась с Чешским и Словацким Красным Крестом. Доходы от продажи еды, напитков и товаров на отдельных остановках пойдут на поддержку этой некоммерческой организации, в частности, ее проекта Help Trans. Всего бренд хочет пожертвовать Красному Кресту миллион крон.
Источник: mediaguru.cz
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