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Рождественский грузовик Coca-Cola в Чехии. Какие города он посетит и когда?

Рождественский грузовик Coca-Cola в Чехии. Какие города он посетит и когда?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
24 ноября
11:48
555
Всем знакомый по рекламе грузовик Coca-Cola посетит 30 городов в Чехии и 20 в Словакии.

Рождественский грузовик Coca-Cola в Чехии. Какие города он посетит и когда?

Тема рождественской кампании с лозунгом «Рождество всегда найдет дорогу» основана на идее, что «Рождество — непреодолимая сила, которая найдет способ преодолеть все, чтобы вернуть радость, единение, щедрость и истинное волшебство праздника и праздничного застолья». После перерыва, вызванного пандемией, кампания снова продемонстрирует знаменитый рождественский грузовик, который впервые был представлен в 1995 году. Рекламная кампания будет включать сотрудничество с инфлюенсерами, например чешской группой Mirai, а также конкурс среди покупателей в приложении Coke, в котором можно будет выиграть поездку на Северный полюс.

«Грузовики Coca-Cola стали популярной традицией, которая приносит рождественское волшебство в города Чехии и Словакии. Волшебные моменты Рождества всегда находят способ объединить семьи, друзей и часто совершенно незнакомых людей», — объясняет Мария Дротарова, бренд-менеджер Coca-Cola в Чешской Республике и Словакии.

Роуд-шоу по городам Чехии начнется 24 ноября в Чаславе. На каждой остановке будет подготовлена ​​развлекательная программа с Сантой и эльфами, а также будет Coca-Cola Food Truck с горячим безалкогольным рождественским пуншем от FuzeTea, рождественским напитком Coca-Cola с корицей и угощениями. Программа всегда начинается в 16:00, Санта приезжает на полчаса позже и остается до 18:30.

 

 

 

Часлав

ЧТ 24.11.2022

16:00–18:00

 

Бенешов

ПТ 25.11.2022

16:00–18:00

 

Весели-над-Лужници

СБ 26.11.2022

17:00–19:00

 

Ческе-Будеевице

ВС 27.11.2022

16:00–18:00

 

Писек

ПН 28.11.2022

16:00–18:00

 

Острава

ПН 28.11.2022

16:00–18:00

 

Пржибрам 

ВТ 29.11.2022

16:00–18:00

 

Опава

ВТ 29.11.2022

16:00–18:00

 

Непомук

СР 30.11.2022

16:00–18:00

 

Оломоуц

СР 30.11.2022

16:00–18:00

 

Пльзень

ЧТ 01.12.2022

16:00–18:00

 

Брно

ЧТ 01.12.2022

16:00–18:00

 

Горшовски-Тин

ПТ 02.12.2022

16:00–18:00

 

Тахов

СБ 03.12.2022

16:00–18:00

 

Подборжани 

ПН 05.12.2022

16:00–18:00

 

Сланы

ВТ 06.12.2022

16:00–18:00

 

Теплице

СР 07.12.2022

16:00–18:00

 

Ческа-Липа

ЧТ 08.12.2022

16:00–18:00

 

Мельник

ПТ 09.12.2022

16:00–18:00

 

Подебрады

СБ 10.12.2022

16:00–18:00

 

Градец-Кралове

ВС 11.12.2022

16:00–18:00

 

Пардубице

ВТ 13.12.2022

16:00–18:00

 

Литомышль

СР 14.12.2022

16:00–18:00

 

Штернберк

ЧТ 15.12.2022

16:00–18:00

 

Валашске-Мезиржичи

ПТ 16.12.2022

16:00–18:00

 

Голешов

СБ 17.12.2022

16:00–18:00

 

Угерске-Градиште

ВС 18.12.2022

16:30–18:30

 

Густопече

ПН 19.12.2022

16:00–18:00

 

Велка-Битеш

ВТ 20.12.2022

16:00–18:00

 

Йиглава

СР 21.12.2022

16:00–18:00

В рамках роуд-шоу Coca-Cola объединилась с Чешским и Словацким Красным Крестом. Доходы от продажи еды, напитков и товаров на отдельных остановках пойдут на поддержку этой некоммерческой организации, в частности, ее проекта Help Trans. Всего бренд хочет пожертвовать Красному Кресту миллион крон.

 

Источник: mediaguru.cz

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