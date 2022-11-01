Давид Черны: философия среднего пальца на улицах Праги

Его имя, пожалуй, известно каждому, кто хоть раз бывал в Праге. Его скульптуры можно найти чуть ли не во всех районах города. И каждая из них неповторима своей идеей или способом изготовления. Большая часть критикует или высмеивает общество и политиков. Без сомнения, Давид Черны — самый провокационный скульптор современной Чехии.

Фото: www.blacknarch.cz

Жизненная философия Давида Черны проста: гигантский средний палец — общественному мнению, скучным стереотипам и Милошу Земану в отдельности. При этом он не считает себя ни диссидентом, ни политическим активистом и является одним из самых известных скульпторов современной Чехии.

Давид родился в Праге 15 декабря 1967 года. В школьном возрасте он получал двойки за поведение, и, если верить некоторым чешским СМИ, довел двух учителей до психиатрической клиники. Окончил местный университет прикладных искусств (нынешнее название — UMPRUM). Стал лауреатом премии Йиндржиха Халупецкого (Jindřich Chalupecký), получил грант фонда Поллока и Краснеровой (Nadace Pollocka a Krasnerové), а также выиграл премии биеннале в Кортрейке (Courtray Design Biennale).

фото: Tomáš Tesař

Давид Черны известен в основном своими скульптурами, которые кроме Чехии представлены и за рубежом. Кроме того, вместе с архитектором Томашем Чисаржем (Tomáš Císař) он руководит архитектурной студией Black n' Arch. А вместе с музыкантом Дэвидом Коллером (David Koller) и режиссером Алисой Неллис (Alicí Nellis) он инициировал строительство центра MeetFactory в Праге, который был открыт в 2007 году и стал важным культурным местом города.

У него было множество выставок как в Чешской Республике, так и в других странах мира. Он также снялся в нескольких художественных фильмах и неоднократно принимал участие в театральных постановках. В книжных магазинах вы можете найти монографии о Давиде, последняя вышла в честь его 50-летия в 2017 году.

Что касается личной жизни, то долгое время Давид Черны был свободным мужчиной, не желавшим создавать семью и иметь детей. Он делал весьма странные вещи, к примеру, в 2013 году послал презерватив со своей спермой на благотворительный аукцион. Но время идет, взгляды меняются, и не так давно он женился на молодой девушке, а в 2021 году у них родилась дочь Электра.

Фото: instagram.com

Кстати, Давид Черны не только делает скандальные скульптуры, но и порой может высказаться так, что потом приходится платить компенсации в качестве извинений.

Впервые о Давиде заговорили на всю страну в апреле 1991 года. Тогда он вместе со своими единомышленниками покрасил в розовый цвет танк, установленный в парке на Смихове в память о советских танкистах. Вандалов арестовали, а танк перекрасили. Но история на этом не закончилась. 15 чешских парламентариев, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, повторно покрасили танк в розовый цвет. После чего Давида отпустили на свободу. Правда, памятник впоследствии переместили. Сейчас он хранится в военном музее за пределами города.

Фото: wikipedia.org

Давид Черны за свою жизнь придумал и реализовал несчетное количество различных скульптур, статуй и проектов. Как в Чехии, так и за границей. В этом материале мы расскажем лишь о некоторых из них и постараемся не обойти стороной самые известные и интересные.

Большой средний палец, направленный на Пражский Град

В 2013 году накануне парламентских выборов на Влтаве в Праге появился десятиметровый фиолетовый объект в форме сжатой в кулак руки с вытянутым средним пальцем, направленным в сторону Пражского Града, где находится резиденция президента Чехии. Тем самым Давид Черны выразил свое отношение к актуальной политической ситуации в Чехии, и непосредственно к Милошу Земану.

Quo vadis («Куда идешь»)

Фото: Národní galerie Praha

В 1990 году на Староместской площади появилась другая политическая скульптура Давида Черны Quo vadis: автомобиль Trabant с ногами, как у человека. В эту скульптуру заложена политическая метафора. До падения Берлинской стены в 1989 году немцы из Восточной Германии приезжали в Прагу на своих машинах, чтобы просить политического убежища. Около полутора тысяч «трабантов» были брошены прямо у дверей посольства ФРГ с доверенностью и ключами. Соответственно, около полутора тысяч чехов стали счастливыми обладателями этих немецких малолитражек.

Где найти: на территории посольства Германии, можно увидеть из дворика Vlašská 19, Praha 1

Святой Вацлав, сидящий на перевернутом коне

Эта скульптура — очередной ироничный упрек в сторону чешского правительства. Она появилась в 1999 году как пародия на знаменитый памятник князю на Вацлавской площади. Данной скульптурой автор выразил свое недовольство текущей политической ситуацией, когда в результате провальных действий правительства идеология коммунистов вновь обрела популярность. Изначально перевернутого коня с Вацлавом разместили прямо на Вацлавской площади напротив оригинальной скульптуры. Сегодня композиция находится в пассаже Lucerna на улице Водичкова.

Где найти: пассаж Lucerna Vodičkova 36, Praha 1

Голова Кафки

Высота движущейся статуи составляет 10,6 метра. Она состоит из 42 вращающихся панелей из нержавеющей стали, движущихся независимо друг от друга. Ее общий вес составляет 39 тонн. Внутри находится 21 двигательный модуль и 1 километр кабелей. Стоила скульптура 30 миллионов крон. Это настоящее кинетическое искусство. Интересный факт: строительство скульптуры потребовало 2 039 технических чертежей. Кафка Давида Черны в Праге появился в 2014 году.

Где найти: Quadrio, Spálená 2121/22, Praha 1 — Nové Město

Младенцы

В 1994 году, будучи в Нью-Йорке, Давид Черны придумал для Музея современного искусства в Чикаго необычную инсталляцию в виде черных младенцев размером 3,5 метра. Но задумка скульптора оказалась не по карману руководству музея, и рождение железных малышей пришлось отложить до лучших времен. Лишь в 2000 году, когда Прага была объявлена культурной столицей Европы и власти пражского района Жижков попросили Черны смастерить что-нибудь этакое, почти забытый проект вернули к жизни. Так на Жижковской телебашне появились десять безликих «негритят», вес каждого из которых составляет 100 килограммов. Изначально планировалось, что младенцы на башне будут размещены лишь на время, но остались навсегда. Кстати, трое таких же младенцев можно найти на полуострове Кампа.

Где найти: Mahlerovy sady 2699/1, Praha 3 + полуостров Кампа

Писающие мужчины

Эта скульптура находится в историческом центре Праги. Две бронзовые фигуры писают в небольшой водоем, напоминающий своими очертаниями территорию Чехии. Фигуры интересны не только обнаженными гениталиями, но и технической начинкой: они способны писАть на воде и рассказы Франца Кафки, и истории Карела Чапка. Чтобы это произошло, на специальный номер нужно отправить сообщение.

Где найти: Cihelná 2b, Praha 1

Висящий Фрейд

Воздушное па в сторону психоанализа и научной интеллигенции как класса скульптор сделал в своей работе «Висящий человек», или «Подвешенный человек». Обошлось без мыла и веревки: Фрейд держится рукой за балку без петли на шее. Иногда эту скульптуру читают как упрек интеллигенции, оторванной от простого народа. Представители бывшего Восточного блока решили, что висельник не кто иной, как Владимир Ленин. Но по задумке Давида Черны жертвой иронии стал Зигмунд Фрейд, который, кстати, имеет чешские корни (психоаналитик родился в Моравии, которая в прошлом принадлежала Австрии). Висящий Фрейд был создан в 1996 году и уже успел побывать в Национальном театре Лондона, Чешском культурном центре в Берлине и Музее современного искусства в Стокгольме. Пражская полиция настоятельно просит: если вы окажетесь на Гусовой улице, где висит бедолага, не звоните служителям закона с криками о помощи. Им уже давно не смешно.

Где найти: Husova 351/1, Praha 1

Отжимающийся автобус

Фото: commons.wikimedia.org

В преддверии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году Давид Черны заставил отжиматься традиционный лондонский автобус весом в 6 тонн! Для создания очередного технического шедевра он использовал автобус 1957 года, купленный в Голландии. Скульптура сначала появилась на севере Лондона рядом с домом, где жили чешские спортсмены, далее по маршруту была Староместcкая площадь, а конечным пунктом назначения стал более отдаленный район Праги Ходов.

Где найти: Klíčova 2, Chodov, Praha 4

In Utero

Фото: galerie.golfhostivar.cz

В 2009 году на свет появилось новое творение Давида Черны — 6-метровая статуя беременной женщины, стоящая на коленях. Кстати, любой желающий может осмотреть ее изнутри. Работа выполнена из нержавеющей стали и поэтому отражает окружающее пространство. В 2013 году скульптура была недолго размещена в центре города, но из-за недовольства департамента охраны памятников женщину переместили.

Где найти: Galerie Golf Hostivař, U Golfu 565, Praha 10

Автомобили-мясо в Meet Factory

Фото: david-cerny-tour.com

Автомобили, изображенные в виде говядины, висящей на гвозде, представляют собой объект благочестивого почитания. Для разных людей это могут быть разные объекты, для кого-то — говядина, а для кого-то — автомобили. Эта скульптура выражает протест Черны против «автоцивилизации». Красные автомобили висят на здании культурного центра MeetFactory. Именно за них Давид Черны получил премию Йиндржиха Халупецкого.

Где найти: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

Cyberdog

Фото: david-cerny-tour.com

Cyberdog — это проект, основанный на идее прогресса XXI века. Форма двухэтажного объекта напоминает голову и тело собаки с элементами космического корабля. Внутри находится бар. Заказать напитки и закуски можно у робота, который вам впоследствии и доставит сам заказ. Также в Cyberdog проходят различные мероприятия, посвященные открытиям из области науки и техники. Строительство длилось около полугода, для посетителей проект был открыт в 2018 году. Общий объем инвестиций превысил 23 миллиона чешских крон. Это первый роботизированный винный бар такого рода в Европе. Давид Черны работал над этим проектом со своей архитектурной студией Black'n'Arch.

Где найти: Seydlerova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Trifot

Фото: david-cerny-tour.com

12-метровая подвижная скульптура Trifot находится в районе Нове-Бутовице у выставочной галереи Czech Press Photo. На создание скульптуры автора вдохновил писатель Джон Уиндэм своими шагающими растениями из научно-фантастического романа «День триффидов». Существо Trifot представляет собой идущий фотоштатив с глазами, в которые встроены настоящие камеры. Глаза отслеживают прохожих и впоследствии транслируют изображения на расположенных рядом больших экранах. Давид Черны хотел еще раз обратить внимание общества на то, что за всеми нами следит «большой брат».

Где найти: Seydlerova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Подхалимство (Zadky)

Фото: david-cerny-tour.com

Данную работу можно найти во внутреннем дворе галереи Futura. На первый взгляд, вы увидите согнутые человеческие торсы, но если вы подниметесь по лестнице и посмотрите внутрь, то увидите видеозапись того, как президент Вацлав Клаус и бывший директор Национальной галереи Праги Милан Книжак кормят друг друга кашей. Несмотря на то, что эта работа была реакцией на текущую политическую ситуацию в 2003 году, она пережила свое время и ее смысл может быть понятен даже тем посетителям, которые не знают контекста или людей, изображенных на видео. Высота скульптур превышает 5 метров.

Где найти: galerie Futura, Holečkova 49, Praha 5

Эмбрион в сливной трубе

Фото: david-cerny-tour.com

Эта скульптура размещена на фасаде театра «На забрадли» (Na zábradlí). Давид ее сделал к 50-летию театра в 2008 году. Эмбрион светится в вечернее и ночное время.

Где найти: Anenské náměstí, Praha 1

Мемориальная доска Вацлава Гавела

Фото: david-cerny-tour.com

Еще одна скульптура Давида была размещена на фасаде театра «На забрадли» в 2012 году. Она представляет собой памятник президенту Вацлаву Гавелу. Место выбрано неслучайно, именно в этом театре Вацлав Гавел работал в качестве актера и драматурга с 1960 по 1968 год. На мемориальной доске изображена пепельница, два стакана и карандаш, конец которого вместо ластика украшен миниатюрным бюстом Гавела. Давид Черны спроектировал бронзовую доску бесплатно, а производство финансировалось за счет благотворителей.

Где найти: Anenské nám. 209/5, 115 33 Staré Město

Speederman

Фото: david-cerny-tour.com

Статуя героя, застывшего в движении, изображает человеческую эволюцию, сверхчеловеческую скорость развития и ускоренный темп жизни, вызванный новыми технологиями. Линии, изображающие движение, сопровождаются световыми эффектами. Высота скульптуры составляет почти 4 метра, а вес — 600 килограммов. Скульптура Speederman появилась на мировой премьере фестиваля света в Амстердаме в 2014 году, а затем на фестивале Signal в Праге.

Где найти: Waltrovka – Walterovo náměstí, Praha 5

Pegas

Фото: david-cerny-tour.com

Кони, совмещенные с двигателями, появились в Праге в 2017 году. Они размещены в резиденции Вальтровка (Waltrovka) неслучайно. Именно здесь в прошлом производились двигатели Walter Pegas. Двигатели в скульптурах полностью механические и заменяют переднюю часть туловища с головой лошади. Скульптуры впервые были представлены на выставке Malost в 1991 году как один из 343 экспонатов высотой 6 сантиметров. Позже Давид Черны решил сделать масштабное воплощение скульптуры и по счастливой случайности объединился с архитектором Якубом Циглером, который проектировал комплекс Вальтровка.

Где найти: Rezidence Waltrovka, Walterovo náměstí, Praha 5

Жук (Brouk)

Фото: david-cerny-tour.com

Движущаяся скульптура «Жук» высотой 17 метров и шириной 8 метров представляет собой автомобиль Porsche 911, насаженный на штырь, и напоминает жука из энтомологической коллекции. Скульптура была представлена 1 апреля 2020 года, инвестором выступила компания Passerinvest Group. Скульптура, по словам ее создателя, должна обратить внимание на то, что автомобили слишком интегрировались в нашу жизнь. Машина состоит из 11 подвижных сегментов, которые перемещаются с помощью гидравлики. Поверхность скульптуры сделана из розово-фиолетового ламината, а общий вес инсталляции составляет 10 тонн.

Где найти: Vyskočilova ulice, BB Centrum

Lilith

Фото: david-cerny-tour.com

Гигантская статуя обнаженной женщины была установлена на доме Fragment, который построила группа Trigema, в октябре 2022 года. Высота статуи составляет 24 метра, весит она 35 тонн и регулярно поворачивает голову. По словам художника, скульптура должна символизировать женское равноправие и независимость. Уникальный с архитектурной точки зрения дом Fragment поддерживают еще две другие скульптуры Давида — нога и рука. Производство скульптур, включая подготовку, заняло около двух лет.

Где найти: Fragment, Sokolovská ulice, Praha 8

У Давида Черны есть и ряд нереализованных проектов, ознакомиться с ними вы можете на его официальном сайте. В качестве примера приведем скульптуру, которая должна была быть размещена на здании Национального театра еще в 2002 году.

Фото: davidcerny.cz