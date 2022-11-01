Сегодня в пражском метро заиграет живая музыка. На каких именно станциях?

На станции «Площадь Республики», у выхода из ТЦ «Палладиум», сначала выступит группа b11, а через час — The Pointless Teddy Bear. JR Band начнет выступать в 18:00, а Big Band Высшего профессионального училища и консерватории им. Ярослава Ежека завершит концерт в 20:30.
На станции «Музеум» на переходе между линиями А и С будет звучать другая музыка. С 16:00 до 18:00 выступит Йиржи Шамал, который будет играть на музыкальном инструменте под названием хангдрам. После этого в 18:00 и 19:00 споет Хор транспортной компании столицы.
В последний раз мероприятие проводилось в 2019 году на станциях «Музеум» и «Флоренц». Программа началась в час дня и продолжалась до девяти вечера.
Источник: prazska.drbna.cz
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