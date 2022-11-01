Куда пойти с 24 по 30 декабря: бесплатные мероприятия, концерты и другие развлечения в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

ВХОД В ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК ЗА 1 КРОНУ

Когда: 24-26 декабря

Дети до 15 лет смогут посетить зоопарк за 1 чешскую крону — сказано на официальном сайте зоопарка.

Стоимость: 1 крона

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НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНОГО СПОРТА

Когда: 25-31 декабря

Обычно наибольший интерес вызывает посещение бассейнов и катков. Жители Праги смогут попробовать себя в различных спортивных дисциплинах, таких как флорбол, бейсбол, скалолазание, спиннинг и даже мини-гольф.

Стоимость: бесплатно

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БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В ПРАГЕ

Когда: на всю зиму — до 28 февраля

После прогулки по зимнему саду можно согреться кружкой глинтвейна или горячего сидра в винотеке Св. Клары. В канун Рождество можно отправиться на прогулку и в Тройский сад, расположенный неподалеку.

Стоимость: бесплатно

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ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ

Когда: 24 декабря до 19:00 — последний день

Омела, адвентские венки, рождественские композиции и многое другое вы найдете на рождественские ярмарки на площади Республики.

Стоимость: бесплатно

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ТИНА КАРОЛЬ В ПРАГЕ

Когда: 30 декабря

Тина Кароль подготовила своим поклонникам сюрприз – новогоднюю программу в Праге! В стоимость билета входят обильный фуршет перед концертом, праздничные алкогольные и безалкогольные напитки.

Стоимость: от 1900 крона

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LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ СКАЗКИ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Когда: сейчас и до 15 февраля

В праздники парк будет открыт 25, 26 и 31 декабря, а также первого января! До 31 декабря парк открыт с 16:30 до 21:00, а январе с 17:00 до 21:00.

Стоимость: от 220 крон

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КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ В ГАВЛИЧКОВЫХ САДАХ

Когда: всю зиму — до 28 февраля

Каток на Гребовке открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 (кроме 24 и 31 декабря, тогда часы работы с 9.00 до 16.00). Размер катка 30 x 16 метров.

Стоимость: 50 крон на весь день

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«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ

Когда: сейчас и до 30 марта

На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо в реке Влтава.

Стоимость: 160 крон в час за человека

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