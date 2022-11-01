Куда пойти с 24 по 30 декабря: бесплатные мероприятия, концерты и другие развлечения в Чехии

ВХОД В ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК ЗА 1 КРОНУ
Когда: 24-26 декабря
Дети до 15 лет смогут посетить зоопарк за 1 чешскую крону — сказано на официальном сайте зоопарка.
Стоимость: 1 крона
НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНОГО СПОРТА
Когда: 25-31 декабря
Обычно наибольший интерес вызывает посещение бассейнов и катков. Жители Праги смогут попробовать себя в различных спортивных дисциплинах, таких как флорбол, бейсбол, скалолазание, спиннинг и даже мини-гольф.
Стоимость: бесплатно
БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В ПРАГЕ
Когда: на всю зиму — до 28 февраля
После прогулки по зимнему саду можно согреться кружкой глинтвейна или горячего сидра в винотеке Св. Клары. В канун Рождество можно отправиться на прогулку и в Тройский сад, расположенный неподалеку.
Стоимость: бесплатно
ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ
Когда: 24 декабря до 19:00 — последний день
Омела, адвентские венки, рождественские композиции и многое другое вы найдете на рождественские ярмарки на площади Республики.
Стоимость: бесплатно
ТИНА КАРОЛЬ В ПРАГЕ
Когда: 30 декабря
Тина Кароль подготовила своим поклонникам сюрприз – новогоднюю программу в Праге! В стоимость билета входят обильный фуршет перед концертом, праздничные алкогольные и безалкогольные напитки.
Стоимость: от 1900 крона
LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ СКАЗКИ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Когда: сейчас и до 15 февраля
В праздники парк будет открыт 25, 26 и 31 декабря, а также первого января! До 31 декабря парк открыт с 16:30 до 21:00, а январе с 17:00 до 21:00.
Стоимость: от 220 крон
КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ В ГАВЛИЧКОВЫХ САДАХ
Когда: всю зиму — до 28 февраля
Каток на Гребовке открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 (кроме 24 и 31 декабря, тогда часы работы с 9.00 до 16.00). Размер катка 30 x 16 метров.
Стоимость: 50 крон на весь день
«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ
Когда: сейчас и до 30 марта
На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо в реке Влтава.
Стоимость: 160 крон в час за человека
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день