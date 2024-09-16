В Праге открылась выставка чешских Королевских регалий
17 сентября 2024
22:00
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Большой интерес у общественности вызвала выставка чешских Королевских регалий, которая открылась сегодня, 17 сентября, в соборе Святого Вита на Пражском Граде.
Чешские королевские регалии, которые сегодня утром выставлены во Владиславском зале Пражского Града, в первый день увидели 2801 посетитель по сравнению с почти 4200 на прошлогодней выставке. Однако очередь стояла с раннего утра. Первые заинтересованные лица пришли уже в 03:15. Выставка продлится до конца сентября, ее можно будет посмотреть бесплатно. Президент Петр Павел решил, что выставка будет проводиться каждый год по случаю национального праздника Святого Вацлава, который приходится на 28 сентября. По словам директора по культуре и программам администрации президента Вероники Вольф, это изменение позволит большему количеству людей увидеть королевскиие регалии.
Около 08:00 очередь у входа в Южные сады насчитывала несколько десятков человек, постепенно прибывали и другие. Мужчина, представившийся Павлом из Праги, ждал в Пражском Граде с 03:15, но не у того входа. «В пять мне сказали, что в этом году вход здесь», — сказал он у входа в Южные сады замка. «Я здесь уже десятый раз, поэтому меня это удивило», — добавил он. Впервые он посетил ювелирную выставку в 1978 году.
Вход на выставку осуществляется от ворот Градчанской площади в Южный сад, по Бычьей лестнице на III. двор и в Старый Королевский дворец. Выставка будет открыта ежедневно с 09:00 до 17:00, кроме четверга 19 сентября, когда на выставку будут допущены только зарегистрированные школьные группы, и четверга 26 сентября, когда выставка будет закрыта до 13:00.
Регалии чешской короны служили знаком правления и власти чешских королей. В центральной части главного нефа собора выставлены корона Святого Вацлава, королевский скипетр, королевское яблоко, кожаные футляры для них, подушечка под корону и золотой крест. Корона Святого Вацлава была изготовлена в 1346 году к коронации Карла IV в качестве короля Чехии. В отдельной витрине посетители также могут увидеть коронационную мантию.
Около 08:00 очередь у входа в Южные сады насчитывала несколько десятков человек, постепенно прибывали и другие. Мужчина, представившийся Павлом из Праги, ждал в Пражском Граде с 03:15, но не у того входа. «В пять мне сказали, что в этом году вход здесь», — сказал он у входа в Южные сады замка. «Я здесь уже десятый раз, поэтому меня это удивило», — добавил он. Впервые он посетил ювелирную выставку в 1978 году.
Вход на выставку осуществляется от ворот Градчанской площади в Южный сад, по Бычьей лестнице на III. двор и в Старый Королевский дворец. Выставка будет открыта ежедневно с 09:00 до 17:00, кроме четверга 19 сентября, когда на выставку будут допущены только зарегистрированные школьные группы, и четверга 26 сентября, когда выставка будет закрыта до 13:00.
Регалии чешской короны служили знаком правления и власти чешских королей. В центральной части главного нефа собора выставлены корона Святого Вацлава, королевский скипетр, королевское яблоко, кожаные футляры для них, подушечка под корону и золотой крест. Корона Святого Вацлава была изготовлена в 1346 году к коронации Карла IV в качестве короля Чехии. В отдельной витрине посетители также могут увидеть коронационную мантию.
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