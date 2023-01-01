Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Культура
Победителем конкурса Czech Press Photo 2022 стала фотография «Резня в Буче»

Победителем конкурса Czech Press Photo 2022 стала фотография «Резня в Буче»

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
01 февраля
09:56
462
Главный приз конкурса Czech Press Photo 2022 получил фотограф-фрилансер Войтех Дарвик Маца за фото «Резня в Буче» (Masakr v Buči). Это снимок из серии фотографий, запечатлевших события военного времени в украинских городах Буча и Ирпень.
Фото: Vojtěch Dárvík Máca

Победителем конкурса Czech Press Photo 2022 стала фотография «Резня в Буче»

На снимке изображен убитый житель Бучи, лежащий на улице, а рядом с ним сидит собака. «Важно показывать такие шокирующие кадры, потому что люди часто не знают, что там произошло на самом деле. Жертв пытали, убивали, и общественность должна увидеть эти истории», — сказал член жюри украинский фотограф Евгений Малолетка.

«Я пробыл в Буче несколько дней. Печальным символом этого города стала братская могила, в которой находилось более 300 тел гражданских лиц, часто жестоко казненных. Пока я был в Буче, нашли место, где русские расстреляли шесть человек — двух мужчин и четырех женщин. Сообщается, что одна из девушек была несовершеннолетней. Всех расстрелянных облили горючей жидкостью и подожгли, армия хотела замести следы. Снимок, представленный на конкурсе, — это фотография мертвого мужчины, лежащего на земле, все еще сжимающего связку ключей от дома, и собаки, преданно ждущей у тела своего хозяина», — рассказал Войтех Дарвик Маца.

Международное жюри выбрало снимок из более чем 6 000 работ, представленных на 28-й конкурс 234 авторами из Чехии и Словакии. Лучшие снимки конкурса можно до конца июля увидеть в Национальном музее в Праге, где 31 января организаторы объявили результаты.

Украина доминирует

Как и ожидалось, в этом году в конкурсе доминировали изображения из Украины. Маца также стал победителем в категории «Новости» с серией фотографий из Украины. Снимок из Бучи, сделанный Габриэлем Кухтой из Deník N, занял третье место. Все три первых места в категории «Репортаж» также принадлежат украинским событиям. Премию получил Милан Буреш из издания Respekt за серию «В ожидании поезда в безопасное место», где запечатлены украинские беженцы.

В категории «Люди и окружающая среда» первое и третье места заняли снимки, изображающие важную тему минувшего года — пожар в Чешской Швейцарии. 

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
01 февраля
09:14
337
Общество
Число случаев ВИЧ в Чехии в прошлом году было самым высоким с 1985 года
Assets
26 января
11:09
1138
Общество
Школы в Чехии получат 218 млн крон на оплату труда украинских ассистентов педагогов
Assets
21 января
15:31
2597
Общество
Чешская бюрократия: у беженцев нет документов о пересечении границы, из-за этого нет страховки, а дети не могут ходить в школу
Assets
20 января
20:15
2422
Общество
В Чехии полиция разыскивает 17-летнюю девушку из Украины, она ушла из дома 17 января
Последние новости:
Assets
01 февраля
13:16
1
Общество
Курьер — это не раб. Курьеры компании Wolt вышли на демонстрацию в Праге
Assets
01 февраля
12:40
65
Экономика
Прорыв в переговорах по Сбербанку: Власти США продлили освобождение Sberbank CZ от санкций. Люди получат почти все свои деньги обратно
Assets
01 февраля
11:13
227
Общество
Вакансия в Чехии: SMM-специалист для новостного портала
Assets
01 февраля
09:14
337
Общество
Число случаев ВИЧ в Чехии в прошлом году было самым высоким с 1985 года
Assets
01 февраля
08:34
961
Политика
«Администрация президента Чехии вела деятельность в серой зоне»: Петр Павел не исключает возбуждения уголовного дела
Assets
31 января
20:09
1793
Общество
Чешские СМИ: в России полиция задержала супружескую пару в ресторане за разговоры о войне
Assets
31 января
19:57
825
Экономика
В прошлом году Чехия сократила импорт российского газа с 97 до 4%
Assets
31 января
17:54
930
Общество
Неограниченный интернет за 199 крон? Не попадайтесь на удочку мошенников
Assets
31 января
14:42
567
Общество
ВИДЕО: По улицам Праги ездит трамвай в цветах чешского флага. Столица вспоминает первого президента Чехии
Assets
31 января
14:00
635
Общество
Несправедливый учитель? В феврале в Праге заслушают других свидетелей по делу убийцы преподавателя


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес