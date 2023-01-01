Победителем конкурса Czech Press Photo 2022 стала фотография «Резня в Буче»

Главный приз конкурса Czech Press Photo 2022 получил фотограф-фрилансер Войтех Дарвик Маца за фото «Резня в Буче» (Masakr v Buči). Это снимок из серии фотографий, запечатлевших события военного времени в украинских городах Буча и Ирпень.

Фото: Vojtěch Dárvík Máca

На снимке изображен убитый житель Бучи, лежащий на улице, а рядом с ним сидит собака. «Важно показывать такие шокирующие кадры, потому что люди часто не знают, что там произошло на самом деле. Жертв пытали, убивали, и общественность должна увидеть эти истории», — сказал член жюри украинский фотограф Евгений Малолетка.

«Я пробыл в Буче несколько дней. Печальным символом этого города стала братская могила, в которой находилось более 300 тел гражданских лиц, часто жестоко казненных. Пока я был в Буче, нашли место, где русские расстреляли шесть человек — двух мужчин и четырех женщин. Сообщается, что одна из девушек была несовершеннолетней. Всех расстрелянных облили горючей жидкостью и подожгли, армия хотела замести следы. Снимок, представленный на конкурсе, — это фотография мертвого мужчины, лежащего на земле, все еще сжимающего связку ключей от дома, и собаки, преданно ждущей у тела своего хозяина», — рассказал Войтех Дарвик Маца.

Международное жюри выбрало снимок из более чем 6 000 работ, представленных на 28-й конкурс 234 авторами из Чехии и Словакии. Лучшие снимки конкурса можно до конца июля увидеть в Национальном музее в Праге, где 31 января организаторы объявили результаты.

Украина доминирует

Как и ожидалось, в этом году в конкурсе доминировали изображения из Украины. Маца также стал победителем в категории «Новости» с серией фотографий из Украины. Снимок из Бучи, сделанный Габриэлем Кухтой из Deník N, занял третье место. Все три первых места в категории «Репортаж» также принадлежат украинским событиям. Премию получил Милан Буреш из издания Respekt за серию «В ожидании поезда в безопасное место», где запечатлены украинские беженцы.

В категории «Люди и окружающая среда» первое и третье места заняли снимки, изображающие важную тему минувшего года — пожар в Чешской Швейцарии.

Источник: novinky.cz

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