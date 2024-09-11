По всей Чехии отменяются мероприятия на выходные. Города принимают меры по защите от наводнений
12 сентября 2024
15:00
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Города и муниципалитеты готовятся к наводнениям, которые могут обрушиться на Чехию в ближайшие дни в результате сильных дождей. В Оломоуце активированы планы по борьбе с наводнениями, пожарные готовят мешки с песком для строительства дамб и мобильных заграждений от затопления. В Брно и Бланско уже заготовлены мешки с песком, а в городе Бехине сегодня будут строить защитную стену от наводнений в Заржечи. Организаторы также отменяют многие мероприятия на открытом воздухе, которые должны были состояться в эти выходные, или переносят их под крышу. Например, отменено «винобрани» в Зноймо.
В Чехии с пятницы ожидается чрезвычайный риск наводнений, особенно на востоке страны. По прогнозам, ситуация будет похожа на наводнения 1997 и 2002 годов. Полиция заявила, что готова оказать помощь в эвакуации и обеспечении безопасности.
Мэрия Оломоуца в связи с прогнозом активировала планы по ликвидации последствий наводнений, чтобы город с населением 100 000 человек мог своевременно подготовиться к ожидаемым подъемам воды. Пожарные, сотрудники предприятий водного хозяйства, технических служб, транспортного предприятия и полицейские находятся в состоянии готовности, сказал сегодня мэр Мирослав Жбанек (ANO) после заседания комиссии по наводнениям, но, по его словам, причин для паники нет. Подъем воды в горах Есеники отражается на уровне реки Морава в Оломоуце с разницей в 18-24 часа.
Мэрия Оломоуца в связи с прогнозом активировала планы по ликвидации последствий наводнений, чтобы город с населением 100 000 человек мог своевременно подготовиться к ожидаемым подъемам воды. Пожарные, сотрудники предприятий водного хозяйства, технических служб, транспортного предприятия и полицейские находятся в состоянии готовности, сказал сегодня мэр Мирослав Жбанек (ANO) после заседания комиссии по наводнениям, но, по его словам, причин для паники нет. Подъем воды в горах Есеники отражается на уровне реки Морава в Оломоуце с разницей в 18-24 часа.
«Мы призываем граждан обратить повышенное внимание на ситуацию. Мы также обращаемся к строительным компаниям и владельцам недвижимости с просьбой подготовить технику и рабочих к выходным, проверить свои инструкции по ликвидации последствий наводнения и обновить телефонные контакты», — сказал Ян Лангр, руководитель отдела защиты мэрии Оломоуца.
Богумин в регионе Карвины и другие муниципалитеты региона также готовятся к сильным дождям. В Богумине, который был одним из городов, значительно пострадавших от наводнения 1997 года, сегодня утром состоялось заседание комиссии по наводнениям. Пожарные проверяют реки и ручьи на наличие препятствий и принимают меры по борьбе с наводнениями.
Богумин расположен в месте слияния рек Одры и Ольше.
«Из-за географического положения нашего города ожидается превышение пределов водотоков, но не раньше воскресенья. В настоящее время преждевременно рассуждать о степени активности наводнения», — заявил мэр Петр Вича (SOCDEM). В городе уже отменены международные соревнования по гребле на лодках во вторник, а также перенесены фестиваль в Скржечанах и местная ярмарка. «Винобрани» пройдет в субботу в здании кинотеатра, а не на площади Т.Г. Масарика, как планировалось изначально.
Отменены мероприятия и в Южной Моравии. Давно запланированное празднование 100-летия аэропорта Брно-Медланки не состоится в эти выходные из-за непогоды. Фестиваль выходного дня ČEZ Fest в Годонине также не состоится. Организаторы отменили забеги RunTour у Брненской плотины и субботний день открытых дверей пивоварни в Старобрно с музыкальной программой. Прага также отменяет мероприятия выходного дня на своих набережных.
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