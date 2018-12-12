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В Чехии самые дешевые квартиры - на Высочине, самые дорогие - в Праге

В Чехии самые дешевые квартиры - на Высочине, самые дорогие - в Праге

Maria Rogatneva 3644 0
Самые доступные новые квартиры в Чехии можно приобрести на Высочине. Покупатели за них дают 7,3 среднего объема годовой заработной платы в регионе, в Праге - почти вдвое больше - 14,4. Самая низкая разница цен на новостройки и вторички в Южноморавском крае, самая высокая - в Устецком, там новостройки втрое дороже вторичного жилья.
В Чехии самые дешевые квартиры - на Высочине, самые дорогие - в Праге

Данные расчеты провела девелоперская компания Central Group с использованием данных ČSÚ, компаний Trigema и Skanska Reality.

Средняя заработная плата на Высочине в третьем квартале текущего года выросла до 29.131 крон, в Праге до 39.298 крон. Для сравнения: на Высочине вы купите новостройку за 2,5 миллиона крон, а вот в Праге абсолютно такую же квартиру по метражу сможете приобрести за 6,8 миллионов крон.

Михаела Томашкова - исполнительный директор Central Group: "В результате очень ограниченного притока новых квартир на рынок недвижимости - цены значительно выросли. А из-за устойчиво высокого спроса увеличилась также стоимость вторичек и аренды. Мы с вами становимся свидетилями ситуации, когда молодые люди вынуждены приобретать жилье за Прагой и ездить на работу в столицу."

Цены на новые квартиры в Праге за последние три года выросли почти на три четверти, квадратный метр стоит в среднем около 100 000 крон. Тот факт, что различие в ценах на новостройки и вторичку в Праге незначительное - появляется тенденция "обменивать" старые квартиры на новые.

Самые доступные квартиры остаются в Устецком крае, затем идет Злинский край и Плзенский край. Самые дорогая недвижимость по-прежнему в Праге и Стредочешском крае.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
недвижимость покупка недвижимости продажа недвижимости Прага Чехия
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