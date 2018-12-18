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В Праге запустят самый дорогой новогодний фейерверк в истории страны

В Праге запустят самый дорогой новогодний фейерверк в истории страны

Катерина Коваленко 3771 0
Мэрия столицы Чехии подтвердила, что в этом году фейерверк будет стоить 1,7 млн крон.
В Праге запустят самый дорогой новогодний фейерверк в истории страны

В этом году пражский магистрат решил порадовать жителей и гостей города самым невероятным фейерверком за всю историю Чехии. Неудивительно, что и цена кажется невероятной: на новогоднее световое шоу выделили 1,7 миллиона крон.

«Максимальная цена, которую мы были готовы заплатить за шоу, не менялась на протяжении нескольких лет и была устаревшей для мероприятия такого размаха. Из-за этой же проблемы у нас также долго не было предложений от поставщиков, в тендере участвовали максимум две компании», - утверждает представитель магистрата Вит Гофман.

К сожалению, даже повышение цены не привлекло новых подрядчиков. Несмотря на это, компания MAKALU Fireworks, обеспечивающая столицу фейерверками уже с 2015 года, обещает шоу намного эффектнее предыдущих.

«По сути, за эти деньги мы удвоим количество пиротехники и улучшим её качество», - обещает Мартин Петер, один из “хореографов” фейерверка.

Остальные города в Чешской Республике в этом году не настроены тратить такое количество денег на световое шоу. Брно, Карловы Вары, Либерец, Острава, Пардубице и даже Плзень вовсе отказались от новогодних фейерверков.

 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
Прага Рождество в Праге фейерверк Новый год
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