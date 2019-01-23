Сотрудникам будут выплачивать компенсацию за первые три дня болезни

С июля 2019 года сотрудникам чешских компаний работодатели вновь будут оплачивать больничный за первые три дня болезни. Депутаты наложили вето на поправки к Трудовому кодексу, которые отменяют оплату больничного. Новый проект должен подписать президент Чехии Милош Земан.

В течение первых трех дней больничного работники будут получать 60% от размера заработной платы. Эти расходы должны будут возместить работодатели за свой счет. С другой стороны, для компаний на 0,2% будут увеличены налоговые вычеты, что составляет около 3,5 млрд крон. Торговая палата Чехии отмечает, что в действительности расходы работодателя на компенсацию больничного будут значительно выше – около 5 млрд крон в год.

В Чехии сейчас первые три дня болезни являются неоплачиваемыми, от 4-го до 14-го дня работодатель компенсирует заработную плату за рабочие дни (около 60%). Начиная с 15-го дня болезни и далее компенсация выплачивается за счет медицинского страхования работника.

Источник ct24.ceskatelevize.cz