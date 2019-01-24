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В кредит чехи чаще всего покупают электронику или бытовую технику

В кредит чехи чаще всего покупают электронику или бытовую технику

Марина Коханкова 99 0
Более 60% чехов покупают различные товары в кредит. Как правило, это бытовая техника или электроника. Средняя стоимость товара, купленного в кредит, выросла незначительно и сейчас составляет 14 тыс. крон.
В кредит чехи чаще всего покупают электронику или бытовую технику

Опрос компании Cofidis показал, что в рассрочку приобретают товары более 60% чехов, среди них 80% – люди старше 50 лет. Чаще всего в кредит берут холодильники и стиральные машины (38%), а также электронику – 34%. Каждый пятый заемщик купил таким образом мобильный телефон, компьютер или планшет, каждый восьмой – мебель.

«Мы ожидаем, что благодаря упрощению и ускорению этого процесса кредитование вскоре начнет появляться в других сегментах товаров или услуг, где оно пока не распространено. Например, оптика, услуги стоматологии или эстетические клиники », – сказал Кирилл Кржупал из Cofidis.

В настоящее время около 25% покупателей недовольны сложными договорами и неопределенными условиями при совершении покупок в рассрочку. Примерно такое же количество недовольно тем, что банки используют при рассмотрения заявления конфиденциальные данные, которые чехи не хотят раскрывать. Всеми условиями удовлетворены только 15% респондентов.

Источник novinky.cz

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Темы
кредитование Чехия магазины
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