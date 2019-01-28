Чешское правительство рассматривает вопрос об удвоении квот для украинских работников

Об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

«Текущая ежегодная мощность – 21 тыс. лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тыс. лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято», – сообщил министр.

Саму программу он назвал уникальной и чрезвычайно успешной, позволяющей претендентам из Украины подавать заявки на получение разрешения на жительство в связи с трудоустройством.

Петршичек отметил, что, благодаря постоянному экономическому росту в Чехии, на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Это открывает возможность для украинцев, квалифицированных и трудолюбивых, приобрести опыт работы в различных компаниях Чешской Республики.

Что касается собственно сотрудничества, то в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 15%. По словам главы МИД ЧР, «некоторые инвесторы открывают для себя украинский рынок как альтернативу российскому, с которого они решили уйти». В целом Петршичек ожидает, что присутствие чешского бизнеса в Украине будет более значительным в последующие годы.

Источник: Укринформ