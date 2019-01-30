Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n -6 °C
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван

Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван

Илья Кириллов 21 0
Экономическая палата Чехии опубликовала данные по рынку труда.
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван

В Чехии наиболее востребованы специалисты по металлообработке, сварщики, литейщики, слесари, механики и ремонтники. Нужны также кровельщики, паркетчики, штукатуры, сантехники и маляры. 

Как передает Radio Praha, таковы данные опроса более 300 чешских предприятий, которые через Экономическую палаты Чехии подали заявление на включение в программу «Режим Украина» (ее цель – ускорить процесс урегулирования формальностей для украинцев, заинтересованных в работе в Чешской Республике).

97% опрошенных фирм ищут работников из Украины. Кроме того, работодатели нанимают словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван. Рабочими местами в Чехии интересуются граждане Сербии и Монголии.

Новых сотрудников в этом году будут набирать 92% компаний.

Источник: Radio Praha

Рассказать всем:
Темы
работа Чехия украинцы профессии
Читайте
по теме 
В Чехии легально работает около 120 тыс. украинских граждан
28.01.2019 17:01 Экономика
В Чехии легально работает около 120 тыс. украинских граждан
1257 0
Сотрудникам будут выплачивать компенсацию за первые три дня болезни
23.01.2019 08:43 Экономика
Сотрудникам будут выплачивать компенсацию за первые три дня болезни
1385 0
Около 11% работников в Чехии – иностранцы
11.01.2019 09:45 Экономика
Около 11% работников в Чехии – иностранцы
1361 0
Острая нехватка временных работников в Чехии. Вознаграждение доходит до 200 крон/час
30.11.2018 11:24 Экономика
Острая нехватка временных работников в Чехии. Вознаграждение доходит до 200 крон/час
6324 0
Последние новости:
30
января
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли
30.01.2019 08:35 Общество
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли
1 0
29
января
В Чехии улучшилась ситуация с распространением ВИЧ
29.01.2019 22:00 Общество
В Чехии улучшилась ситуация с распространением ВИЧ
181 0
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок
29.01.2019 21:10 Пресс-релизы
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок
153 0
В прошлом году полицией Чехии были задержаны сотни нетрезвых детей
29.01.2019 16:41 Общество
В прошлом году полицией Чехии были задержаны сотни нетрезвых детей
392 0
Петр Чех нашел новую работу
29.01.2019 16:20 Спорт
Петр Чех нашел новую работу
314 0
«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката
29.01.2019 13:30 Культура
«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката
471 0
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал
29.01.2019 13:08 Экономика
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал
267 0
В ВШЭ в Праге снова ищут бомбу
29.01.2019 12:00 Общество
В ВШЭ в Праге снова ищут бомбу
325 0
В Чехии ожидается ветер с порывами 90 км/ч
29.01.2019 11:29 Общество
В Чехии ожидается ветер с порывами 90 км/ч
669 0
Чехия к апрелю определится с финансированием строительства новых блоков АЭС
29.01.2019 11:02 Экономика
Чехия к апрелю определится с финансированием строительства новых блоков АЭС
226 0


Мобильная версия