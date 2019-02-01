Сильнее всего в ЕС цены на продукты в декабре выросли в Чехии

В целом в Евросоюзе за последний месяц 2018 года продовольствие подорожало на 0,4%, в России – на 2,1%. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на публикации Евростата (Eurostat), национальных статистических служб и данных, размещаемых в Интернете в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.

В ЕС наиболее существенный рост по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Чехии (+1,3%), Польше, Великобритании, Румынии (+0,9–1%).

Вместе с тем в отдельных государствах декабрьские цены на продукты в среднем были заметно ниже ноябрьских, например на Кипре – на 3,2%, в Словении, Греции, Люксембурге – на 0,6–0,8%.

Почти во всех странах ЕС существенно повысились цены на овощи, во многих – на хлебобулочные изделия и крупы. Овощи значительнее всего подорожали в Чехии (+11,4%), Эстонии (+7,5%), Польше (+7,3%), Венгрии, Словакии, Финляндии (+5,2–5,6%); хлебобулочные изделия и крупы – в Чехии (+3,1%), Великобритании (+2,5%), Швеции (+2%).

В то же время в большинстве государств ЕС сохранилась тенденция к снижению потребительских цен на фрукты и на масла и жиры. Также в декабре в Евросоюзе подешевели сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.

В России в декабре наибольший прирост цен отмечался на овощи – на 129% (в среднем по странам Европейского союза – на 2,8%). Фрукты подорожали на 3,2% (в ЕС подешевели на 0,8%), молочные изделия, сыры и яйца – на 2,4% (в среднем по ЕС цены остались на уровне предыдущего месяца), мясо и мясопродукты – на 1% (+0,1% соответственно).

Источник: AK&M