Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве более чем на $1 млрд

Американский хедж-фонд Kingstown Capital Management и чешская Investhold подали в суд на миллиардера Радована Витека. Истцы обвиняют его в мошенничестве с недвижимостью, передает Bloomberg.

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«Витек отобрал недвижимость более чем на $1 млрд у компаний, которыми он управлял, и незаконно присвоил ее для личной выгоды», — говорится в иске, выдержки из которого приводит Financial Times.

По словам истцов, Витек использовал сеть подставных фирм, чтобы получить контроль над компанией из Люксембурга, занятой в сфере недвижимости. Последняя представляла интерес для Kingstown Capital, но продала самые ценные активы подконтрольным Витеку компаниям по низкой цене, говорится в иске.

«В сегодняшнем судебном иске кропотливо описана огромная, существовавшая десятилетиями схема, которую Витек проворачивал с сообщниками, чтобы в итоге стать миллиардером», — заявил адвокат истцов Мэттью Шварц.

Компания Витека CPI Property Group, также фигурирующая в иске, отвергла все обвинения и назвала их попыткой давления.

По данным Forbes на 10 апреля 2019 года, состояние Витека равняется $3,5 млрд, его компания владеет недвижимостью в Германии (1 млн квадратных метров в Берлине), Венгрии, Хорватии и Польше. Кроме того, у Витека есть дом в Швейцарских Альпах и вилла на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

Источник: РБК